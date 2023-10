Nasuni verstärkt Führungsteam mit Chief Marketing Officer, Head of Worldwide Partners und Vice President Sales

Boston (ots/PRNewswire) - Ehemalige Führungskräfte von NetApp, Nutanix und

Hitachi Vantara wechseln zu Nasuni, angesichts der jüngste Geschäftsdynamik,

umdie Branche der traditionellen Dateispeicher zu modernisieren



Cloud Speicherlösungen, gab heute die Ernennung von Asim Zaheer zum Chief

Marketing Officer bekannt. In dieser Funktion wird Zaheer für die Skalierung der

globalen Markteinführungsstrategien von Nasuni verantwortlich sein, während das

Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase eintritt. Außerdem meldete Nasuni

die Ernennung von Matthew Grantham zum Head of Worldwide Partners und Curt

Douglas zum Vice President of Sales für die westliche Region in den USA.