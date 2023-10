Ximen Mining gibt Ergebnisse von LiDAR-Flugvermessung bekannt - Epithermales Goldprojekt Brett, Vernon (British Columbia)

Vancouver (British Columbia), 4. Oktober 2023 / IRW-Press / – Ximen Mining Corp. (TSX-V: XIM) (FWB: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das „Unternehmen“ oder „Ximen“) gibt bekannt, dass es eine erste Interpretation der Ergebnisse einer LiDAR-Untersuchung in seinem Konzessionsgebiet Brett in der Nähe von Vernon im Süden von British Columbia durchgeführt hat.

Bild von Gebiet der LiDAR-Untersuchung im Konzessionsgebiet Brett

Das epithermale Goldkonzessionsgebiet Brett, das sich westlich von Vernon im Süden von British Columbia befindet, ist eines der bedeutsamsten Explorationsaktiva von Ximen. Im Rahmen der bisherigen Explorationen wurde eine epithermale Gold- (und Silber)-Lagerstätte mit geringer Sulfidation und einer in Erzgängen enthaltenen und disseminierten Mineralisierung identifiziert.

Bild von LiDAR-DEM und identifizierten Merkmale

Eine LiDAR-Helikopter-Untersuchung wurde auf einem 54 km² großen Gebiet im Konzessionsgebiet Brett durchgeführt. Das Ergebnis der Untersuchung sind zwei Produkte: ein digitales Höhenmodell (DEM) und ein Orthofoto-Mosaik. Der Zweck der Untersuchung bestand darin, eine hochauflösende topografische Basis und aktualisierte Orthofotos des Gebiets seit den Waldbränden zu erhalten. Das DEM wurde zur Identifizierung von Lineamenten verwendet, die mit geologischen und geomorphologischen Merkmalen in Zusammenhang stehen.

Bild mit Orthofotomosaik und den anhand des DEM identifizierten Merkmalen

Anhand des DEM wurden Lineamente identifiziert, die den topografischen Tiefstwerten entsprechen. Es wurden mehrere Ausrichtungen von Lineamenten identifiziert, einschließlich markanter Reihen in Nordwest-Südost-, Nordost-Südwest-, Nord-Süd- und Westnordwest-Ostsüdost-Ausrichtung. Die größten identifizierten Merkmale sind das Lineament Whiteman Creek (Westnordwest-Ostsüdost-Ausrichtung), das mit der kartierten Verwerfung Whiteman Creek übereinstimmt, und ein Lineament mit Nordwest-Südost-Ausrichtung südlich von Whiteman Creek. Frühere Explorationen bei der Lagerstätte Brett zeigen, dass die Goldmineralisierung in Nordwest-Südost-Richtung verläuft. Daher werden Lineamente mit Nordwest-Südost-Ausrichtung in der Nähe des Gebiets Brett als vorrangig für zukünftige Explorationen erachtet. Das durch die Lineamentanalyse ermittelte Bruch-/Verwerfungsmuster weist darauf hin, dass es sich bei der Verwerfung Whiteman Creek um eine Struktur erster Kategorie handeln könnte, wobei die Goldmineralisierung durch sekundäre, in Nordwest-Südost-Richtung verlaufende Strukturen begrenzt wird.