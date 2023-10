Ex-'Wirtschaftswoche'-Chefredakteur übernimmt 'NZZ am Sonntag'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der ehemalige Chefredakteur der "Wirtschaftswoche", Beat Balzli (57), übernimmt in der Schweiz die "NZZ am Sonntag". Er soll die Zusammenarbeit der Sonntagszeitung mit der regulären "Neuen Zürcher Zeitung" stärken, wie der Verlag am Mittwoch berichtete. Unter anderem werden die Ressorts Wirtschaft, Wissenschaft sowie Technologie und Mobilität beider Titel zusammengelegt.

Balzli ist ein Schweizer Wirtschaftsjournalist. Er sei publizistisch dem Chefredakteur der "NZZ", Eric Gujer, unterstellt, berichtete der Verlag weiter. Er tritt seine Stelle am 1. November an. Die Position war seit dem Abgang von Jonas Projer im Juni offen.

Balzli war zunächst für die Leitung eines neuen NZZ-Projekts in Deutschland vorgesehen, wie der Verlag schreibt. Er hatte die "Wirtschaftswoche" Ende Januar verlassen. Sein Nachfolger dort wurde Horst von Buttlar. "Ich freue mich sehr, zusammen mit einem tollen Redaktionsteam einen so renommierten Titel wie die "NZZ am Sonntag" weiterentwickeln zu dürfen", zitierte ihn der Verlag./oe/DP/men