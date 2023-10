Dieser neue Weg zeigt die nahtlose Harmonie zwischen den Kompetenzen des Toshiba TV Z870 bei der Produktion von Musik in Profiqualität. Für diejenigen, die wissen, dass es bei Musik um die Tiefe des Klangs geht, komponiert der REGZA Bass Woofer Pro ein Klangerlebnis, das tief nachhallt. Er schichtet die Klänge sorgfältig übereinander und sorgt dafür, dass die Zuschauer Noten, Takt und Rhythmus unterscheiden können. Der Klang des Toshiba TV Z870 wird auch durch das ZR 2.1.2 Surround-Sound-System und den Frontfire-Lautsprecher verfeinert - ersteres konzentriert sich auf das räumliche Eintauchen und letzterer auf eine präzise direktionale Audioausgabe.

Die Quantum-Dot-Color-Technologie, die für lebendige Szenen sorgt und jeder Sequenz Farbtiefe verleiht, ist auch in der Z870-Serie enthalten; während die REGZA Engine ZRi von Toshiba TV unermüdlich daran arbeitet, die Bild- und Klangqualität zu verbessern.

Treten Sie der #MakingSoundVisible-Kampagne in den sozialen Medien bei und tauchen Sie ein in die Welt der prachtvollen Sinneseindrücke. Im Kern geht es bei #MakingSoundVisible darum, die Magie zu enthüllen, die entsteht, wenn der Toshiba TV Z870 auf die Musikproduzenten trifft, um die bezaubernde Synergie zwischen hochwertigem Sound und visueller Darstellung zu erkunden. Treten Sie der Unterhaltung in den sozialen Medien bei, um an audiovisuellen Diskussionen teilzunehmen und mehr über die Funktionen des Z870 zu erfahren. Verpassen Sie nicht Ihre Chance, zu interagieren, zu lernen und großartige Geschenke zu gewinnen - lassen Sie uns Klang gemeinsam sichtbar machen, unter #MakingSoundVisible!

Informationen zu Toshiba TV

Toshiba TV hat eine 70-jährige Tradition in der Fertigung von Fernsehgeräten. Mit seiner starken DNA an Erfindungen und innovativen Ideen hat Toshiba TV viele Fernsehgeräte mit den weltweit ersten Funktionen produziert. Toshiba TV hat durch seine hohe Bildqualität vielen Menschen auf der ganzen Welt unvergessliche Erlebnisse und neue Sehgewohnheiten beschert.

Für weitere Informationen folgen Sie Toshiba TV auf Facebook, Instagram, Twitter und Youtube

Video – https://www.youtube.com/watch?v=fkP_L8LIiWQ

