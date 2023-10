CR Energy: Schlanke Kostenstruktur

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Schaffer von GBC hat die CR Energy AG (vormals: CR Capital AG) im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) Gesamterträge von rund 53,4 Mio. Euro erzielt, den Vorjahreswert zum Halbjahr von 69 Mio. Euro aber nicht erreicht. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Aussage der Analysten handele es sich bei den Gesamterträgen hauptsächlich um Bewertungserträge der drei wesentlichen Beteiligungen, die sich gemäß Berechnung von GBC auf 38,65 Mio. Euro (HJ 2022: ca. 61,0 Mio. Euro) summieren. Während damit der Bewertungsertrag nach wie vor den Löwenanteil der CR-Gesamterlöse ausmache, habe die Gesellschaft im ersten Halbjahr 2023 eine Steigerung der Ausschüttungen aus den Beteiligungen erzielt. Wie für eigenkapitalfinanzierte Beteiligungsgesellschaften üblich, weise das Unternehmen eine im Verhältnis zu den Erträgen schlanke Kostenstruktur auf, so dass das EBITDA (52,63 Mio. Euro), das EBIT (52,61 Mio. Euro) und der Periodenüberschuss (52,02 Mio. Euro) jeweils nah an den Gesamterträgen liege. Besonders erwähnenswert sei laut GBC der Umstand, wonach die Steigerung der Gewinnausschüttungen zu einer Verdoppelung des operativen Cashflows auf 12,77 Mio. Euro (HJ 2022: 6,59 Mio. Euro) geführt habe. Aufgrund der Bilanzierung als Investment Entity nach IFRS 10 ziehe das Analystenteam zur Bewertung einen NAV-Ansatz heran. Der von GBC ermittelte faire NAV belaufe sich demnach auf 60,08 Euro. In der Folge nennen die Analysten ein neues Kursziel von 60,08 Euro (zuvor: 62,08 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.10.2023, 16:35 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 04.10.2023 um 08:24 Uhr fertiggestellt und am 04.10.2023 um 11:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/27827.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.



Rating: Kauf

Analyst: Cosmin Filker

Kursziel: 60,08 EUR