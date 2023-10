Das ist bitter.

Unsere letzte Kommentierung zu Kinross Gold überschrieben wir am 21.09. mit „Starke Vorstellung“. Davon ist mittlerweile nicht mehr viel zu sehen, denn Kinross Gold ist wie zahlreiche Produzentenaktien auch in den letzten Handelstagen unter Druck geraten…

Die aktuelle charttechnische Konstellation bei Kinross Gold mahnt darüber hinaus zur Vorsicht.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung zu Kinross Gold hieß es unter anderem „[…] Aktuell fehlt den Produzentenaktien etwas der Rückenwind, dennoch macht Kinross Gold einen starken Eindruck. Nun muss es darum gehen, den Druck auf die bislang limitierende Begrenzung bei 5,2+ US-Dollar zu erhöhen und einen Ausbruch in Richtung 5,5 US-Dollar zu lancieren. Auf der Unterseite hat die Zone 4,6 US-Dollar / 4,5 US-Dollar zentrale Bedeutung als Unterstützung. Ein Rücksetzer unter die 4,5 US-Dollar würde eine Neubewertung notwendig machen.“

Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage geriet auch Kinross Gold in Bedrängnis. Der damals noch zu beobachtende Vorstoß über die 5,2+ US-Dollar fiel in sich zusammen. Abgabedruck kam auf, sodass der eminent wichtige Unterstützungsbereich 4,6 US-Dollar / 4,5 US-Dollar zügig in den Fokus des Handelsgeschehens geriet.

Es kam, wie es kommen musste. Kinross durchbrach die Unterstützung. Das daraus resultierende Verkaufssignal entfaltet aktuell seine Wirkung. Aus charttechnischer Sicht könnte es nun bis in den Bereich von 4,0 US-Dollar gehen.

Kurzum. Die aktuellen Rahmenbedingungen setzen auch Kinross Gold zu. Der rückläufige Goldpreis auf der einen Seite und die weiterhin robusten Ölpreise (Stichwort Produktionskostenentwicklung) auf der anderen Seite belasten die Produzentenaktien derzeit massiv. Für Kinross könnte es nun bis in den Bereich von 4,0 US-Dollar gehen. Ein rasches Comeback der Aktie oberhalb von 4,6 US-Dollar würde das Chartbild hingegen wieder stabilisieren.