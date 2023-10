Herber Schlag ins Kontor

In den letzten Wochen war Palladium bemüht, im Bereich von 1.200 US-Dollar einen Boden auszubilden. Diese Bemühungen verzeichneten nun einen Rückschlag. Für das Edelmetall brechen daher wichtige und womöglich auch richtungsweisende Handelstage an.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Palladium hieß es am 20.09. unter anderem „[…] Nach diversen erfolglosen Versuchen, einen tragfähigen Korrekturboden auszubilden erreichte Palladium im Juli dieses Jahres den Bereich um 1.200 US-Dollar. In den letzten Wochen hätte es wohl kaum jemanden überrascht, wenn Palladium in Richtung 1.000 US-Dollar gelaufen wäre, doch das Edelmetall stemmte sich mit „Händen und Füßen“ gegen die Ausdehnung der Korrektur. Die Zone um 1.200 US-Dollar erlangte mittlerweile eine hohe Relevanz. Ein Rücksetzer unter die 1.200 US-Dollar würde dem Edelmetall weiterhin die Tür in Richtung 1.000 US-Dollar öffnen. Stabilität auf der Unterseite, Unvermögen auf der Oberseite – so oder so ähnlich könnte man die aktuelle Situation bei Palladium zusammenfassen, denn dem Edelmetall gelang es in den letzten Wochen und Monaten nicht, eine Entlastung herbeizuführen. Hierzu müsste es über die 1.330 US-Dollar bzw. 1.400 US-Dollar gehen.“

Die letzten Handelstage waren im Edelmetallbereich von einem schwierigen Umfeld geprägt. Gold ist unter die wichtige Unterstützungszone 1.900 US-Dollar / 1.870 US-Dollar gerauscht. Für Silber wurde es zwischenzeitlich ebenfalls prekär. Das Edelmetall setzt aktuell unter die 21 US-Dollar.

Auch Palladium geriet in den letzten Tagen zunehmend in Bedrängnis. Der zuletzt noch zu beobachtende Versuch, in Richtung 1.330 US-Dollar vorzustoßen, nahm ein jähes Ende.

Der Vehemenz des Rücksetzers fielen nun auch die 1.200 US-Dollar zum Opfer. Der Bruch der 1.200 US-Dollar beendete vorerst den Versuch der Bodenbildung und läutete ein neues Kapitel der Korrektur ein. Aus charttechnischer Sicht könnte es für Palladium nun doch noch in Richtung 1.000 US-Dollar gehen. Um die drohende Ausweitung der Abwärtsbewegung noch abzuwenden, muss Palladium zügig zurück über die 1.200 US-Dollar.