BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will Vorbeugung und Informationen zu Volkskrankheiten wie Krebs und Demenz verstärken. Bis 2025 soll dazu ein "Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin" aufgebaut werden, wie der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin ankündigte. Darin aufgehen soll die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Lauterbach sagte, Deutschland gebe so viel wie kein anderes EU-Land für Gesundheit aus, sei aber bei der Lebenserwartung nur Durchschnitt. Zum neuen Präsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI) wurde der Mediziner Lars Schaade berufen, der es nach dem Ausscheiden von Lothar Wieler bereits kommissarisch leitete.

Lauterbach sagte: "Es fehlt an wirksamer Vorbeugung, unser System ist zu stark auf Behandlung schon bestehender Krankheit ausgerichtet." Das neue Institut mit der Abkürzung "Bipam" soll daher die Prävention mit Blick auf nicht-übertragbare Krankheiten ausbauen. Krebs, Demenz und Herz-Kreislauf-Erkrankungen machten drei Viertel der Todesfälle in Deutschland aus, erläuterte Lauterbach. Trotz Gesundheitsausgaben von 5000 Euro pro Einwohner im Jahr liegt die Lebenserwartung laut Ministerium mit 80,8 Jahren nur knapp über dem EU-Schnitt von 80,1 Jahren. Als eine Ursache gilt ein Mangel an wirksamer Vorbeugung.