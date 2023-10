Das Gebäude bröckelt: Schlechte Aussichten für europäische Immobilienfonds

Die europäische Immobilienbranche kämpft schwer mit der zehnmaligen Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese dämpft durch die hohen Zinsen die Nachfrage nach Wohneigentum, weshalb die Immobilienpreise fallen. Das führt insbesondere für Immobilienfonds zu sinkenden Renditen. Obendrein macht der hohe Leitzins andere Anlageklassen wie Anleihen oder Festgeld attraktiver. Viele Sparer könnten daher ihr Geld aus Immobilienfonds abziehen und an anderer Stelle einsetzen.

Die EZB warnte hiervor bereits im April – besonders bei Immobilienfonds, die viele Gewerbeimmobilien besitzen. Laut MSCI brachen die Investitionen in Gewerbeimmobilien in Europa im ersten Halbjahr um 59 Prozent ein, berichtet Bloomberg. Die Bewertungen seien bereits zweistellig gesunken. Das könnte zum Problem werden: Wenn Anleger ihr Kapital abziehen, müssen die Gesellschaften diese besonders illiquiden Immobilien zu einem deutlich schlechteren Preis verkaufen, um schnell an das benötigte Geld zur Auszahlung zu kommen. Da diese Fonds stark mit der Realwirtschaft verbunden sind, können sich deren Probleme schnell auf die gesamte Wirtschaft ausbreiten.