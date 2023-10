Groß angelegte Proteomik in bevölkerungsbezogenen Studien aus Großbritannien und Island

REYKJAVIK, Island, 4. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- In einem heute veröffentlichten Beitrag, teilten die Wissenschaftler von deCODE genetics ihre Ergebnisse aus einer Plasma-Proteomik-Studie mit, die mit affinitätsbasierten Methoden durchgeführt wurde. Sie analysierten die Proteine im Zusammenhang mit Krankheiten und der Vielfalt in der Genomsequenz und verglichen Messungen, die unter Verwendung zweier Plattformen mit Tausenden von Proteinen in Proben aus großen Gruppen aus den Biobanken Großbritanniens und Islands durchgeführt wurden.

In einem heute in Nature veröffentlichten Artikel haben Wissenschaftler von deCODE genetics, einer Tochtergesellschaft des Pharmaunternehmens Amgen, demonstriert, wie Plasma-Proteomik zu einem besseren Verständnis von Krankheiten beitragen kann. Der Fokus der Studie auf das Plasmaproteom führte das Team dazu, Zusammenhänge zwischen verschiedenen Krankheiten und den Konzentrationen bestimmter Proteine zu finden „Die Messung einer großen Anzahl von Proteinen in einer bevölkerungsbezogenen Studie ermöglicht die Entdeckung zirkulierender Biomarker und die Früherkennung von Erkrankungen," so Patrick Sulem, Wissenschaftler von deCODE genetics und einer der Hauptautoren des Artikels.