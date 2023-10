Richtfest für grüne Bankzentrale Die Volksbank Mittlerer Neckar eG bekommt ein klimafreundliches Zuhause (FOTO)

Wendlingen am Neckar (ots) - Rund 400 Photovoltaik-Module an der Fassade,

eigener grüner Strom, flexible Arbeitsplätze und Raumbuchungen per App: Die

Volksbank Mittlerer Neckar eG hat mit ihrem Neubau in Wendlingen bei Stuttgart

Großes vor. Bis Herbst 2024 baut sie im Stadtzentrum ein klimafreundliches und

multifunktionales Bürogebäude für ca. 300 Mitarbeitende. Ein Platin-Zertifikat

der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) und mindestens ein

Nullenergie-Standard sind das Ziel. Am 30. September 2023 fand das Richtfest für

die neue Bankzentrale statt. Das auf Bau und Immobilien spezialisierte

Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE begleitet das zukunftsweisende Vorhaben

als Projektsteuerer, Energieberater und DGNB-Auditor. Der architektonische

Entwurf stammt aus der Feder der Muffler Architekten aus Stuttgart.



An den ehemaligen Park-and-Ride-Platz direkt neben dem Wendlinger Bahnhof

erinnert nichts mehr. Statt parkender Autos stehen auf dem rund 5.000

Quadratmeter großen Grundstück drei eindrucksvolle Baukörper, über denen auch

schon eine Richtkrone schwebt. Ab Herbst 2024 werden dort die bisher auf

verschiedene Standorte verteilten Abteilungen des Volksbanks Mittlerer Neckar eG

unter einem Dach vereint.