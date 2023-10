Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bremen (ots) - Die Security Division der Allgeier-Gruppe hat die Integrationihrer Kräfte in der Allgeier CyRis GmbH mit der Verschmelzung der Allgeiersecion GmbH weiter vorangetrieben. Durch die Zusammenführung beider Unternehmenbefinden sich nunmehr sämtliche Aktivitäten in einer Gesellschaft. Diebisherigen Aktivitäten der Allgeier secion werden zukünftig alsZweigniederlassung der Allgeier CyRis unter dem bekannten Markennamen Allgeiersecion fortgeführt. Die Allgeier CyRis GmbH unterstreicht mit der Übernahme ihreAmbitionen im Cyber Security-Umfeld und wird damit zu einem Full-Scope-Anbieterin diesem Bereich. Auf dieser Basis wird weiteres starkes Wachstum durchorganische Expansion wie auch durch Übernahmen weiterer Unternehmen angestrebt."Die Integration der Allgeier secion ist ein weiterer wichtiger Schritt für denAusbau unseres Portfolios, die Erweiterung unseres Know-hows und ein starkesSignal an den Markt. Wir sind sehr froh, auf den gemeinsamen Erfahrungsschatzbeider Unternehmen zurückgreifen zu können", kommentiert Veit-GunnarSchüttrumpf, Geschäftsführer der Allgeier CyRis GmbH. So sei die Allgeier CyRisbeispielsweise besonders stark in den Bereichen Softwareentwicklung, unteranderen mit den Produkten für sichere Kommunikation wie julia, emily oderwednesday oder für Compliance Management, wo der DocSetMinder als marktführendeSoftware etabliert sei. Demgegenüber bringe Allgeier secion unter anderem eineganz besondere Kompetenz im Bereich Managed Service und Betrieb ein. So sei zumBeispiel der Active Cyber Defense Service (ACD) bei einer dreistelligen Zahl vonKunden im Einsatz und decke unter anderem die KRITIS-Anforderungen für einAngriff-Früherkennungssystem ab. Die in beiden Unternehmen vorhandenenhochkompetenten Beratungs- bzw. Consulting-Ressourcen ergänzten sich ebenfallshervorragend.Der besonderen Marktstellung der Allgeier secion und ihrer guten Kundenbindungwird dadurch Rechnung getragen werden, dass die Allgeier secion alsZweigniederlassung der Allgeier CyRis fortgeführt werden soll. "Damit führen wirzusammen, wo es sinnvoll ist, und bleiben trotzdem für unsere Kunden wie gewohnterkenn- und identifizierbar. Im Ergebnis können wir wie bisher, aber nun miteinem noch breiter diversifizierten Leistungsportfolio, sehr schnell und agilauf die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden reagieren - wasinsbesondere bei kritischen Sicherheitsvorfällen extrem wichtig ist", soSchüttrumpf."Die Einbindung in die Allgeier CyRis ist für uns auch deshalb besonders