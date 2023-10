Melissa L. Gilliam zur 11. Präsidentin der Boston University ernannt

Boston, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Die Rektorin (Provost), Ärztin und

Wissenschaftlerin der Ohio State University bringt ihre Leidenschaft für die

Kunst- und Geisteswissenschaften sowie zwei Jahrzehnte Erfahrung in der

Hochschulleitung in die BU ein



Die Boston University hat heute bekanntgegeben, dass Melissa L. Gilliam,

geschäftsführende Vizepräsidentin und Rektorin der Ohio State University, eine

angesehene Pädagogin, Wissenschaftlerin, Forscherin und Ärztin, die elfte

Präsidentin der Boston University sein wird. Sie wird das Amt am 1. Juli 2024

antreten.





Gilliam ist landesweit führend bei der Rekrutierung von Lehrkräften und demErfolg von Studenten und setzt sich für Vielfalt und Integration ein. Sie istaußerdem Professorin für Geburtshilfe und Frauenheilkunde sowie fürKinderheilkunde und beschäftigt sich in ihrer Forschung mit der Entwicklung vonMaßnahmen zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens junger Menschen.Gilliam, die in Yale Englische Literatur und in Oxford Philosophie und Politikstudiert hat, sagt, dass sie neben ihrem wissenschaftlichen und medizinischenHintergrund auch mit der gesellschaftlichen Bedeutung von Kunst und Kulturvertraut gemacht wurde. Ihr verstorbener Vater, Sam Gilliam, war einrichtungsweisender abstrakter Maler, der für seine kontinuierlichen Experimenteund Innovationen bekannt war. Ihre Mutter, Dorothy Gilliam, war einezukunftsweisende Journalistin und die erste schwarze Reporterin, die von derWashington Post eingestellt wurde. Ihre Eltern vermittelten ihr eineintellektuelle Neugierde und den festen Glauben an die Bedeutung vonbürgerschaftlichem Engagement im Dienste der Öffentlichkeit.Boston und die Boston University (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3984196-1&h=14952977&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3984196-1%26h%3D2931754353%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bu.edu%252F%26a%3DBoston%2BUniversity%252C&a=Boston+University) werden für Gilliam vertrautes Terrain sein.Sie schloss ihr Studium an der Harvard Medical School ab und arbeitete im Rahmeneines ihrer Sommerprojekte mit Forschern der BU School of Public Healthzusammen, die sie in Ecuador bei einem Projekt zum Verständnis der Gesundheitälterer Menschen unterstützten.,,Ich bin wirklich begeistert, wie sehr sich die Boston University in der Stadtengagiert und wie sehr dieses Engagement BU einen Stempel aufgedrückt hat," soDr. Gilliam. "Ich freue mich darauf, von Menschen zu hören, zu lernen und ihnenzuzuhören. Ich führe, indem ich anderen Menschen zuhöre, mit ihnenzusammenarbeite und sie befähige. Das ist die beste Art und Weise, große