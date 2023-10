Berlin (ots) - Die Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bundhat heute in ihrer konstituierenden Sitzung in Berlin die Mitglieder desVorstandes gewählt. Der Vorstand wählte in seiner heutigen Sitzung seineVorsitzenden.Zum Vorstandsvorsitzenden wurde Jens Dirk Wohlfeil gewählt. Er vertritt dieGruppe der Arbeitgeber. Wohlfeil ist in seinem Hauptamt Geschäftsführer Tarif-und Sozialpolitik beim Arbeitgeberverband Gesamtmetall. Zum alternierendenVorstandsvorsitzenden wurde Hans-Werner Veen gewählt. Er vertritt die Seite derVersicherten. Er leitete zuletzt bei der DAK-Gesundheit das Geschäftsgebiet Westin Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Veen wird sein Amt nachdrei Jahren an Rebecca Liebig weitergeben. Sie ist im Hauptamt Mitglied imBundesvorstand der Gewerkschaft ver.di.Der Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund besteht aus acht Personen.Als Selbstverwaltungsgremium trifft der Vorstand wichtige Entscheidungen bei derDeutschen Rentenversicherung Bund. Er stellt unter anderem den mit 174Milliarden Euro zweitgrößten öffentlichen Haushalt in Deutschland auf undentscheidet über bedeutende Organisations- und Personalfragen. Die Mitgliederdes Vorstandes sind ehrenamtlich tätig.Pressekontakt:Stefan BraatzTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379mailto:pressestelle@drv-bund.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/50838/5618263OTS: Deutsche Rentenversicherung Bund