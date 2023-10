Die Wall Street heute mit einer Erholung - aber die Kuh ist dennoch noch lange nicht vom Eis! Was ist der Grund dafür, dass sich die Wall Street-Indizes erholen kann - allen voran der Nasdaq? Schwächere ADP-Arbeitsmarktdaten. Die Folge: die Renditen fielen, ergo stiegen die Aktienmärkte. Aber hier gibt es zwei Probleme: die ADP-Daten erfassen vor allem kleinere Unternehmen und waren in den letzten Monaten kein wirklich guter Indikator für die großen US-Arbeitsmarktdaten, die am Freitag kommen. Das zweite Problem: die Renditen steigen vor allem deshalb, weil die USA inmitten einer Schuldenkrise sind. Die gestiegenen Kapitalmarkt-Zinsen sind also ein Mißtrauensvotum gegen die ausufernde Politik der US-Verschuldung - und so lange sich das nicht ändert, werden auch die Renditen nicht wirklich nachhaltig fallen. Das aber genau bräuchten die Akienmärkte, um nachhaltiger steigen zu können..

Hinweise aus Video:

1. Hans-Werner Sinn in Höchstform – das Energiewende-Desaster

2. USA: Gestiegene Kapitalmarkt-Zinsen – wann kommt das Kredit-Ereignis?

