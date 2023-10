Der technologielastige Nasdaq 100 gewann zuletzt 0,81 Prozent auf 14 682,96 Punkte. Der Dow Jones Industrial tat sich hingegen schwer mit minus 0,10 Prozent auf 32 970,89 Zähler. Auf Jahressicht steht der US-Leitindex derzeit knapp im Minus, während der Nasdaq 100 einen Zuwachs von mehr als einem Drittel verbucht hat. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete am Mittwoch ein Plus von 0,22 Prozent auf 4238,82 Punkte.

NEW YORK (dpa-AFX) - Unerwartet schwache Arbeitsmarktdaten haben am Mittwoch die Katerstimmung an den US-Börsen zumindest im stark kreditabhängigen Technologiesektor etwas vertrieben und die Zinsangst leicht gedämpft. Andererseits trübte sich die Stimmung im US-Dienstleistungssektor im September nicht ganz so deutlich ein wie erwartet.

Ask 21,77

Ask 21,77

Ask 20,28

Ask 20,28

Laut dem Bericht des Arbeitsmarktdienstleisters ADP wurden in der Privatwirtschaft in den USA im September merklich weniger Stellen geschaffen als erwartet. Anleger warten nun auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag. Sollte dieser die Tendenz der ADP-Daten bestätigen und eine deutliche Abkühlung zeigen, wäre eine weitere Zinserhöhung wohl für die Notenbank Fed kein Thema mehr, schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Für Unsicherheit sorgt die Revolte im US-Repräsentantenhaus, denn die von einer kleinen Gruppe radikaler Republikaner angezettelte Abwahl des Sprechers Kevin McCarthy beunruhigt auch die Börsianer. Die Wahl eines Nachfolgers wird nicht vor dem nächsten Mittwoch erwartet, womit alle gesetzgeberische Arbeit vorerst auf Eis liegt. "Damit gibt es erneut ein Risiko für einen 'Shutdown' der Regierung", mahnte ein Händler.

Die Kursgewinne im Technologiesektor spiegelten sich in Einzelwerten wie Microsoft wider, die unter den Favoriten im Dow als bester Tech-Wert um knapp 1,1 Prozent anzogen. Intel standen moderat tiefer. Der Chiphersteller steht mit der Ankündigung einer weiteren Abspaltung im Blick. Nach dem Autozulieferer Mobileye will der Konzern nun das Geschäft mit programmierbaren Spezial-Chips an die Börse bringen. Die Titel des Google-Konzerns Alphabet gewannen 1,8 Prozent und jene des E-Fahrzeugherstellers Tesla 4,2 Prozent.

Palantir zogen um 4,3 Prozent an. Kreisen zufolge ist der Software- und Datenanalyse-Konzern Favorit für einen mehrjährigen Vertrag mit dem staatlichen Gesundheitsdienst Großbritanniens (NHS). Dabei gehe es um die Überarbeitung des britischen Gesundheitssystems, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.

Ölwerte verzeichneten Verluste. Chevron etwa lagen mit einem Abschlag von 2,9 Prozent am Dow-Ende. Im S&P 500 verloren ExxonMobil 4,2 Prozent. Die Ölpreise gaben nach, obwohl Saudi-Arabien und Russland ihre Förderkürzungen bestätigten. Marktteilnehmer verwiesen auf zunehmende Konjunktursorgen./ajx/he