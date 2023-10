Kapitän Can beim BVB zurück in der Startelf

DORTMUND (dpa-AFX) - Kapitän Emre Can rückt bei Borussia Dortmund für das Champions-League-Gruppenspiel gegen die AC Mailand zurück in die Startelf. Der deutsche Fußball-Nationalspieler bildet gemeinsam mit Salih Özcan das defensive Mittelfeld beim Revierclub. Felix Nmecha, der beim 3:1-Sieg bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Freitag noch von Beginn an aufgelaufen war, sitzt zunächst auf der Bank. Weitere Wechsel nimmt BVB-Trainer Edin Terzic nicht vor.

Bei den Gästen aus Italien stehen unter anderem Nationalspieler Malick Thiaw und der frühere Dortmunder Christian Pulisic in der Anfangsformation./the/DP/he

