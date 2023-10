Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 1,050USD gehandelt.

Hintergrund der Renditezuwächse sind die Erwartungen an die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Es wird zumindest angenommen, dass die Leitzinsen in den Vereinigten Staaten für längere Zeit auf dem aktuellen Niveau bleiben. Weitere Zinsstraffungen zur Inflationsbekämpfung sind aber nicht ausgeschlossen. Immer wieder weisen Notenbanker auf diese Möglichkeit hin.

Marktteilnehmer begründeten die Euro-Erholung mit der Entwicklung am US-Kapitalmarkt. Dort fielen die Renditen für Staatsanleihen nach den jüngsten Zuwächsen. Der Dollar, der in den vergangenen Wochen stark von dem Renditeanstieg profitiert hat, schwächelte vor diesem Hintergrund etwas.

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch etwas von seinem am Vortag erreichten Zehn-Monats-Tief erholt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0503 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0497 (Dienstag: 1,0469) US-Dollar fest, der Dollar damit 0,9526 (0,9552) Euro gekostet.

