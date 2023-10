TECPETROL GIBT BETRÄCHTLICHE UNTERSTÜTZUNG SEITENS DER AKTIONÄRE VON ALPHA LITHIUM BEKANNT UND KÜNDIGT VERLÄNGERUNG DES VORSTANDSUNTERSTÜTZTEN ANGEBOTS BIS ZUM 20. OKTOBER 2023 AN

Der Sonderausschuss und der Vorstand von Alpha haben kürzlich ihre einstimmige Empfehlung für Aktionäre von Alpha, das Angebot anzunehmen, öffentlich bekanntgegeben

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wenden Sie sich an die Laurel Hill Advisory Group, entweder telefonisch unter 1-877-452-7184 oder per E-Mail an: assistance@laurelhill.com

TORONTO, 5. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- Tecpetrol Investments S.L. („Tecpetrol"), ein Mitglied der Techint-Gruppe, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen den Fristablauf für sein vom Vorstand unterstütztes Angebot (das „Angebot") des Erwerbs aller ausgegebenen und umlaufenden Stammaktien der Alpha Lithium Corporation („Alpha") für 1,48 CAD in bar pro Aktie bis zum 20. Oktober 2023, 17:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) , verlängert hat. Für Aktionäre, die über einen Börsenmakler handeln, kann ein früherer Annahmeschluss gelten; sie werden dringend gebeten, ihre Aktien unverzüglich anzubieten. Aktionäre, die ihre Aktien nicht anbieten, erhalten den im Rahmen des Angebots erhöhten Angebotspreis nicht.

Am 28. September 2023 haben der Sonderausschuss und der Vorstand von Alpha nach Erhalt einer positiven unabhängigen Beurteilung der Angemessenheit („Fairness Opinion") seitens der PI Financial Corp. Ihre einstimmige Empfehlung an die Aktionäre, das Angebot anzunehmen und ihre Aktien in diesem Rahmen zu verkaufen, öffentlich bekanntgegeben . Seitdem wurde eine beträchtliche Anzahl von Aktien im Rahmen dieses Angebots veräußert. Tecpetrol hat auch Feedback von einer beträchtlichen Anzahl von Alpha-Aktionären erhalten, die ihren Wunsch zum Ausdruck brachten, ihre Alpha-Aktien im Rahmen des Angebots zu veräußern, jedoch wegen der Annahmefristen Schwierigkeiten hatten, das Angebot über ihre Börsenmakler rechtzeitig vor dem Annahmeschluss der Börsenmakler anzunehmen. Diese Problematik ergab sich aufgrund des Datums, an dem die einstimmige Unterstützung des Vorstands von Alpha bekannt gegeben wurde und des landesweiten kanadischen Feiertags am 2. Oktober 2023. Infolgedessen hat Tecpetrol die Geltungsdauer des Angebots verlängert, um Aktionären von Alpha, die ihre Aktien noch nicht angeboten haben, mehr Zeit zu geben, um dies zu tun. Bei der Verlängerung der Frist wurden das bevorstehende kanadische Thanksgiving-Feiertagswochenende und die voraussichtlichen Annahmefristen von Börsenmaklern berücksichtigt.