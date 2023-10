MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu Lemkes Vorstoß zur Gasumlage:

"Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) will den Gaskunden in Deutschland ein X für ein U vormachen. Offensichtlich ist der Bildungsnotstand schon so weit fortgeschritten, dass man in Berlin glaubt, die Verbraucher könnten nicht mehr rechnen. Lemke fordert, die Versorger sollten die gestrichenen Gasumlagen an die Verbraucher weitergeben, damit die Tarife sinken. Es geht um insgesamt 0,608 Cent je Kilowattstunde - bei einem Verbrauch von 20000 Kilowattstunden beträgt die Ersparnis 121,50 Euro pro Jahr - runde zehn Euro pro Monat. Wenn denn die Versorger ihre Tarife senken. Zugleich will Berlin den ermäßigten Mehrwertsteuersatz auf Gas zum Jahresende beenden. Bei einem Gaspreis von 12 Cent steigt die Mehrwertsteuer von 0,84 Cent auf 2,24 Cent - runde 288 Euro Mehrkosten. Außerdem steigt ab Januar der CO2-Preis, der die Tarife weiter antreiben dürfte. Die Hoffnung auf fallende Gaspreise - zumindest kurzfristig - ist unrealistisch."/zz/DP/men