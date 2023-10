COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Handyverbot in Schulen:

"Auch wenn sich manche Schulleitungen möglichst klare Vorgaben von oben wünschen, so sind die Verhältnisse vor Ort doch jeweils unterschiedlich. Die Schulen wären also gut beraten, das Thema mit Schülerschaft, Eltern und Lehrkräften zu besprechen und auszuhandeln, wie man es in Zukunft mit der Handynutzung halten will. Warum auch nicht? In Familien funktionieren Kommunikationsprozesse idealerweise genau so. Die Niederlande, die ebenfalls verstärkt gegen die Handynutzung vorgehen wollen, sprechen kein Verbot aus, sondern geben eine Empfehlung. Das wäre auch für Deutschland eine gute Lösung. Eine solche Handreichung sollte aber dringend auch das Gebot umfassen, digitale Medien künftig konsequenter im Unterricht einzusetzen, denn da hat Deutschland ein riesiges Defizit. Der Einsatz von Handys ließe sich in solche Konzepte sogar sinnvoll integrieren."/zz/DP/he