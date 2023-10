Mindestens 190 Verletzte durch Taifun 'Koinu' auf Taiwan

Der Taifun ist der zweite, der in Taiwan in diesem Jahr auf Land traf. Vor allem der Süden hatte mit schweren Auswirkungen zu kämpfen. Auf der im Südosten vorgelagerten Insel Lan Yu, auch Orchideeninsel genannt, registrierte eine Wetterstation Böen mit einem Rekordwert von Tempo 340, sagte Meteorologin Wu Wan-hua bei einer Pressekonferenz.

TAIPEH (dpa-AFX) - Mindestens 190 Menschen sind durch Taifun "Koinu" in Taiwan verletzt worden. In über 200 000 Haushalten fiel zudem der Strom aus, erklärten die Behörden des ostasiatischen Inselstaates am Donnerstag. Mit dem tropischen Wirbelsturm zogen kräftige Regenfälle und starke Winde über das Land mit mehr als 23 Millionen Einwohnern. Fast das gesamte Land war von "Koinu" betroffen.

Die lokalen Behörden meldeten laut der Notfallzentrale mehr als 1700 Unfälle, etwa durch umstürzende Bäume, herabfallende Schilder von Geschäften, Straßenschäden und Schlammfluten. Mehr als 220 nationale und internationale Flüge wurden wegen des Taifuns gestrichen. Auch Züge und Fähren in den betroffenen Gebieten fuhren nicht.

"Koinu" näherte sich in den vergangenen Tagen aus südöstlicher Richtung über den Pazifik. Zwischenzeitlich wuchs das Unwettergebiet zu seinem Super-Taifun mit Böen bis zu 200 Kilometern pro Stunde an. Mittlerweile zieht der Wirbelsturm langsamer vorwärts und soll den Meteorologen zufolge weiter nach Westen in Richtung Südchina abdriften. In Taiwan rechnet die Wetterbehörde allerdings auch am Freitag noch mit Auswirkungen./jon/DP/zb