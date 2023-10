Scharfe Kritik an Streichung von englischer Schnellzugstrecke

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft hat die Ankündigung von Premierminister Rishi Sunak kritisiert, die seit Jahren im Bau befindliche Schnellzugstrecke High Speed 2 (HS2) in die nordenglische Stadt Manchester zu streichen. "Wenn Unternehmensvorstände weltweit Investitionsmöglichkeiten abwägen, galt Großbritannien wegen unseres Rufs für Zuverlässigkeit immer als sicherer Hafen", sagte die Chefin des Industrieverbands CBI, Rain Newton-Smith. "Doch die Entscheidung, den Rest des HS2-Projekts fallenzulassen, sendet ein schädliches Signal für den Status Großbritanniens als globales Investitionsziel."

Sunak hatte am Mittwoch auf dem Jahrestreffen seiner Konservativen Partei in Manchester angekündigt, das Vorhaben zu stoppen und stattdessen Dutzende Milliarden Pfund in zahlreiche regionale Verkehrsprojekte zu stecken, das Netzwerk Nord (Network North). Er argumentierte, Kosten und Zeitplan für HS2 seien explodiert. Daher wolle er echte Verkehrserleichterungen für die Menschen in Nordengland schaffen.