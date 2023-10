DEU: KBA, VDA, Kfz-Neuzulassungen 9/23



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Handelsbilanz 08/23

08:45 FRA: Industrieproduktion 08/23

09:30 DEU: S&P-Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 09/23

10:30 GBR: S&P-Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 09/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 08/23

19:00 USA: IWF-Chefin Georgiewa hält Rede vor Veröffentlichung der neuen Konjunkturprognose

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Eröffnung der Konferenz «Best of Blockchain» mit Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD)

09:00 DEU: Schadenersatzklage Lkw-Kartell vor dem OLG München

09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen

DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker

DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun

LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zum EU-Haushalt 2022

HINWEIS

CHN: Feiertag, kein Börsenhandel



---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

CHE: Givaudan, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 08/23

08:45 FRA: Handelsbilanz 08/23

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 08/23

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 09/23

21:00 USA: Konsumentenkredite 08/23



EUR: Moody's Ratingergebnis Albanien

EUR: S&P Ratingergebnis Serbien



SONSTIGE TERMINE

---



HINWEIS

CHN: Feiertag, kein Börsenhandel



---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: OMV, Q3-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 08/23

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 7/23

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 10/23

15:00 USA: IWF Beginn Jahrestagung IWF/Weltbank



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker

11:45 NOR: Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften werden verkündet

HINWEIS

JPN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

USA: Anleihenmarkt geschlossen



---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: About You, Q2-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz) 12:00 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Q3-Zahlen

18:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung



DEU: Daimler Truck stellt batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw vor USA: United Airlines, Sustainability Investor Event

USA: HP Inc., Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Leistungsbilanz 08/23

10:00 ITA: Industrieproduktion 08/23

15:00 USA: IWF, Weltwirtschaftsausblick

16:00 DEU: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 08/23



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: 22. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung + 1715 Rede Bundeskanzler Olaf Scholz



---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Cropenergies, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Asos plc, Jahreszahlen



DEU: Symrise, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 09/23 (endgültig)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Erzeugerpreise 09/23

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 19/20.9.23



SONSTIGE TERMINE

18:30 DEU: Diskussionsveranstaltung zum Thema «Deutsche Häfen und Schifffahrt auf Kurs für die Energie- und Klimawende»

DEU: Verkehrsministerkonferenz (VMK) (bis 12.10.)



DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun

MAR: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 13.10.)

---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Givaudan, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Südzucker, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q4-Umsatz

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Jahreszahlen



DEU: Dermapharm, Capital Markets Day

DEU: Mutares, Capital Markets Day

CHE: VAT, Q3-Umsatz

USA: Fastenal, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 09/23

08:00 GBR: BIP 8/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 8/23

10:00 FRA: IEA, Öl-Monatsbericht 10/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Realeinkommen 9/23

14:30 USA: Verbraucherpreise 09/23

16:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: BGH verhandelt erneut zur Zulässigkeit der gesonderten Ausweisung von Flaschenpfand

DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker

DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 09/23

07:00 NLD: TomTom, Q3-Zahlen

07:30 DNK: Tryg, Q3-Zahlen

11:00 DEU: Volkswagen-Konzern, Auslieferungen 09/23

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen

12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q3-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 10/23

über Nacht CHN: Handelsbilanz 09/23

01:50 JPN: Geldmenge M2/M3 09/23

03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/23 (final)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 09/23 (final)

11:00 EUR: Industrieproduktion 08/23

14:30 USA: Im- und Exportpreise 09/23

16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 10/23

EUR: Moody's Ratingergebnis Europäische Union, Slowenien, Saudi-Arabien

SONSTIGE TERMINE

DEU: Testfahrt Strausberger Einkaufsroboter



---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Bericht zur Produktion



TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ITA: Verbraucherpreise 09/23 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 08/23

14:30 USA: Empire State Manufacturing Report 10/23



EUR: Treffen der Euro-Gruppe



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Verband Deutscher Großbäckerei e.V.

DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

12:30 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

18:00 DEU: flatexDEGIRO, Q3-Umsatz

19:00 AUT: Telekom Austria, Q3-Zahlen

CHE: Lonza, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 09/23

11:00 DEU: ZEW-Index 10/23

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 09/23

15:15 USA: Industrieproduktion 09/23

16:00 USA: Lagerbestände 08/23

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/23



DEU: Deutscher Arbeitgebertag unter anderem mit Kanzler Scholz

EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg



EUR: Treffen der EU-Ministerinnen und -Minister für Energie, Luxemburg

SONSTIGE TERMINE

09:45 DEU: Geothermiekongress des Bundesverbandes Geothermie (BVG) (bis 19.10.)

15:00 DEU: Eröffnung der ersten öffentlichen E20 Tankstelle Deutschlands

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: ABB, Q3-Zahlen

07:00 NLD: ASML Holding, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen

22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen, Walldorf



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Manz, Capital Markets Day

NLD: Just Eat Takeaway.com, Q3-Umsatz

USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

USA: U.S. Bancorp, Q3-Zahlen

USA: Citizens Financial Group, Q3-Zahlen

USA: Northern Trust, Q3-Zahlen

USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

USA: Alcoa, Q3-Zahlen

USA: Tesla, Q3-Zahlen

USA: Lam Research, Q1-Zahlen

USA: Steel Dynamics, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q3/23

04:00 CHN: Industrieproduktion 9/23

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/23

08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/23

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 9/23

20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

DEU: 2. Weltraumkongress des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) mit Bundeskanzler Olaf Scholz und BDI-Präsident Siegfried Russwurm, Berlin

DEU: Urteilsverkündung im Zivilstreit um die Kosten eines Krankentransportes bei einer Demonstration von Klimaaktivisten, Stralsund

09:30 DEU: 58. Symposium «Einkauf und Logistik» des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME), Berlin

09:30 DEU: Kommunaler Energietag, u. a. mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und EnBW-Vorstandsvorsitzendem Andreas Schell, Stuttgart

10:00 DEU: Pk anlässlich des Geothermiekongresses des Bundesverbandes Geothermie (BVG) (17.-19.10.), Essen

12:00 DEU: Wohnungsbaukonferenz mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), Berlin

---------------------------------------------------------------------------------------- °



