Der starke US-Dollar korrigierte ebenso wie US-Anleiherenditen. Am Morgen folgten die asiatischen Börsen dem Erholungstrend./ag/zb

Auch in den Vereinigten Staaten zeigten der Dow Jones und der S&P 500 auf dem tiefsten Stand seit Juni eine Reaktion. Die Technologiewerte an der Nasdaq < US6311011026> erholten sich sogar besonders deutlich. Als Beruhigungspille wirkten überraschend schwache US-Jobdaten, die die Zinsangst dämpften.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Donnerstag etwas weiter von seinem Tief seit März absetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent höher auf 15 171 Punkte. Mit 14 948 Punkten war der Dax am Mittwochmorgen bei anhaltenden Zins- und Konjunktursorgen auf ein Tief seit März gefallen.

