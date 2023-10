Redcare Pharmacy mit kräftigem Wachstum

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (früher Shop Apotheke) hat im dritten Quartal auch dank einer Übernahme deutlich zugelegt. Der Umsatz sei in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um 67 Prozent auf 475 Millionen Euro geklettert, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Sevenum auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Hier ist der übernommene Medikamentenversender Mediservice mit eingerechnet. Ohne den Zukauf fällt das Umsatzplus deutlich geringer aus, denn das organische Wachstum (ohne Berücksichtigung von MediService) betrug 26 Prozent. Die Erlöse mit nicht verschreibungspflichtigen Produkten (Non-Rx) seien um 27 Prozent auf 319 Millionen Euro gestiegen, hieß es weiter. Die Zahl der aktiven Kunden wuchs im dritten Quartal um 400 000 auf jetzt 10,5 Millionen./stk/jha/