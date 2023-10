Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 9M 2023 und Webcast, bei Evotec ist am 08.11.2023.Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,873und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,08im Plus.22 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 17,888das entspricht einem Plus von +0,08seit der Veröffentlichung.Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.354,06(+0,32).

Evotec SE hat sich mit mehreren Partnern zusammengeschlossen, um die erste akademische BRIDGE-Partnerschaft in Asien zu gründen. Das Projekt "65LAB" soll die medizinische Forschung und Unternehmensgründung in Singapur vorantreiben.

Evotec und Partner starten '65LAB': Neues Kapitel in der Biotechnologie

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer