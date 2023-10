DAX - Hochlauf zum 10er-EMA?

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang August bis Ende Oktober abwärts, mit einer kurzen Erholung von Anfang Oktober bis Mitte Oktober.

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Saisonal wäre in US-Vorwahljahren ein typischer Kursverlauf ein Anstieg Anfang Oktober bis Mitte Oktober (Großer Verfallstermin?) und in der Folge erneut fallende Kurse bis Ende Oktober, gefolgt von einer Jahresendrallye. Zunächst steht aber der 10er-EMA im Tageschart als nächste Anlaufmarke im Fokus, dreht der DAX bereits vorher nach unten ab, wäre dies ein deutliches Schwächesignal.

Der DAX befindet sich in einer Gegenbewegung, nach dem vorherigen Kursrutsch. Diese könnte noch bis in den Bereich des 10er-EMA im Tageschart bei aktuell 15.305 Punkte laufen, darüber weiter zum 200er-EMA bei 15.460 Punkten. In der Folge ist aber mit weiter fallenden Kursen zu rechnen, der übergeordnete Abwärtstrend ist klar intakt.

