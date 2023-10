Ölpreise stürzen ab: Konjunkturpessimismus und politische Unsicherheit belasten den Markt

Die Ölpreise sind am Mittwoch deutlich gesunken und haben die niedrigsten Stände seit Anfang September erreicht. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zur Lieferung im Dezember 87,63 US-Dollar, was einem Rückgang von 3,29 Dollar gegenüber dem Vortag entspricht. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung fiel um 3,31 Dollar auf 85,91 Dollar. Die wachsende Konjunkturpessimismus an den Finanzmärkten belastet auch die Ölpreise. Die Erwartung, dass die Leitzinsen in den USA länger höher bleiben könnten als bisher gedacht, dämpft auch die Erwartungen für die Rohölnachfrage. Die politische Unsicherheit ist erneut gestiegen, da die Abwahl des Sprechers Kevin McCarthy die Märkte beunruhigt. Die Erdölpreise entfernen sich von ihren mehrmonatigen Höchstständen, die sie in der vergangenen Woche erreicht hatten. Saudi-Arabien und Russland bestätigten am Mittwoch, dass sie die Förderkürzungen bis zum Ende des Jahres beibehalten wollen.Am Montag gaben die Ölpreise weiter nach. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zur Lieferung im Dezember 90,94 US-Dollar, was einem Rückgang von 1,22 Dollar gegenüber dem Freitag entspricht. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung fiel um 1,68 Dollar auf 89,08 Dollar. Die Ölpreise hatten zuletzt deutlich zugelegt, da das knappe Angebot großer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland die Preise antrieb. Geringe Rohölvorräte, vor allem in den USA, verstärken die Lage. Die Nachrichten über einen baldigen Wiederanlauf einer Ölpipeline zwischen dem Irak und der Türkei könnten den Markt etwas entlasten.Am Dienstag setzte sich die Korrektur der Ölpreise fort. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember fiel auf 89,75 US-Dollar und rutschte wieder unter die Marke von 90 Dollar. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI fiel auf 88,11 Dollar. Am Montag sorgten Nachrichten über einen baldigen Wiederanlauf einer Ölpipeline zwischen dem Irak und der Türkei für einen kräftigen Preisrückgang. Die Pipeline kann pro Tag etwa eine halbe Million Barrel Erdöl transportieren. Ein Anlaufen könnte helfen, den angespannten Markt etwas zu entlasten. In der zweiten September-Hälfte sorgte das knappe Angebot großer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland für deutliche Preisaufschläge. Hinzu kamen geringe Rohölvorräte, vor allem in den USA. Die Nachfrage ist robust, da die Vereinigten Staaten bisher nicht in die befürchtete Rezession gefallen sind und die Wirtschaft Chinas sich etwas stabilisiert hat.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 86,34USD gehandelt.