DAX weiter im Sinkflug: Steigende Zinsen und Unsicherheit belasten den deutschen Leitindex

Der deutsche Leitindex DAX wird voraussichtlich weitere Verluste hinnehmen müssen. Der Broker IG taxierte den Index vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 15.020 Punkte, was ein weiteres Tief seit März bedeuten würde. Die steigenden Zinsen seien der Hauptgrund für die schlechte Entwicklung an den Aktienmärkten, so Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Insbesondere die US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 20 Jahren hätten mit einer Rendite von 5 Prozent die Märkte belastet. In Deutschland bedeute eine Rendite von 3,2 Prozent bei 20-jährigen Anleihen ein neues 12-Jahres-Hoch. Zudem herrsche Unsicherheit aufgrund des vorübergehend gelösten US-Haushaltsstreits. Trotz der nahen 15.000-Punkte-Marke zeige sich Altmann zufolge nur eine geringe Kaufbereitschaft der Anleger. Das Vertrauen in eine schnelle und steile Erholung sei diesmal deutlich geringer.Auch am Dienstag setzt der DAX seinen schwachen Wochenauftakt fort. Der Broker IG taxierte den Index vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 15.175 Punkte. Damit rückt das Vorwochentief bei 15.138 Punkten, das tiefste Niveau seit März, wieder in den Fokus. An den Börsen in Tokio und Hongkong gab es ebenfalls deutliche Verluste, die auf den Anstieg der US-Anleiherenditen und den starken US-Dollar zurückgeführt wurden. An der Wall Street kam es erneut zum Kampf zwischen Wachstum und Zinsen. Obwohl die US-Einkaufsmanagerdaten überraschend gut waren und positive Signale für die Konjunktur sendeten, stiegen gleichzeitig die Zinssorgen. Letztendlich schloss nur der Dow Jones Industrial im Minus, während die Indizes der Technologiebörse Nasdaq deutlich zulegten.Der Quartalsstart im DAX verlief eher schwach. Am Freitag wurde der Index durch die ehemalige Range-Kante gebremst. Neue Tradingideen wurden für Montag erwartet. Das "Big Picture" zeigte, dass der DAX die Mehrmonatstiefs brechen könnte. Am Donnerstag zeigte der Index erste Stabilisierungstendenzen, was zu einer Erholung führte. Das technische Ziel war erneut die Range-Kante um 15.450 Punkte. Im Handelsverlauf näherte sich der DAX dieser Marke an, übertraf sie letztendlich, konnte aber die 15.500 nur kurzzeitig erreichen. Am Nachmittag kam es zu einem Rücklauf zu den Eröffnungskursen, wodurch das GAP zu Donnerstagmorgen bestehen blieb. Nur durch dieses GAP wurde der Freitag zu einem Plustag. Das Big Picture im DAX bleibt weiterhin angeschlagen.Im Münchner Wirecard-Prozess hat der frühere Aufsichtsratsvorsitzende des kollabierten Konzerns keine strafrechtlichen Vorwürfe gegen den angeklagten Ex-Vorstandschef Markus Braun erhoben. Thomas Eichelmann, der einstige Aufsichtsratschef, berichtete lediglich von Ärger über Braun im Kontrollgremium, beschuldigte ihn jedoch keiner Straftaten. Eichelmann war ein Jahr vor der Wirecard-Insolvenz Mitglied des Aufsichtsrats geworden. Im April 2020 stellte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG bei einer Sonderuntersuchung der Konzernbilanzen fest, dass es für eine Milliarde verbuchter Erlöse keine zweifelsfreien Belege gab. Der Aufsichtsrat forderte Braun auf, diese Mängel in einer Ad-hoc-Mitteilung publik zu machen, was er jedoch nicht tat. Braun wurde schließlich zwei Monate vor der Insolvenz des Konzerns entlassen. Braun und zwei weitere frühere Wirecard-Manager stehen seit Dezember wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs vor Gericht.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 15.146PKT gehandelt.