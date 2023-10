SMA Solar hebt Prognose für 2023 an: Umsatz steigt auf 1,9 Mrd. Euro und Gewinn auf 325 Mio. Euro!

Der Wechselrichterhersteller SMA Solar hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2023 angehoben, da das Unternehmen weiterhin vom Boom bei Solaranlagen profitiert. Der Umsatz wird nun voraussichtlich zwischen 1,8 und 1,9 Milliarden Euro liegen, im Vergleich zu den bisherigen Prognosen von 1,7 bis 1,85 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird zwischen 285 und 325 Millionen Euro erwartet, im Vergleich zu den bisherigen Prognosen von 230 bis 270 Millionen Euro.Im dritten Quartal konnte SMA Solar einen Umsatz von 1,335 bis 1,345 Milliarden Euro erzielen, deutlich mehr als die 724 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis stieg von 50 Millionen Euro im Vorjahr voraussichtlich auf 230 bis 235 Millionen Euro. Besonders in den Bereichen Large Scale & Project Solutions sowie Commercial & Industrial Solutions liefen die Geschäfte gut.Die Aktien von SMA Solar stiegen nach der Bekanntgabe der Prognoseanhebung um mehr als zehn Prozent auf der Handelsplattform Tradegate.Der Vorstand des Unternehmens erwartet nach vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres 2023 einen Konzernumsatz von 1,335 bis 1,345 Milliarden Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 230 bis 235 Millionen Euro. Aufgrund der positiven Entwicklung im dritten Quartal wird die Prognosebandbreite für das Gesamtjahr 2023 angehoben. Der Konzernumsatz wird nun zwischen 1,8 und 1,9 Milliarden Euro erwartet, während das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen 285 und 325 Millionen Euro liegen soll.Die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate des Jahres 2023 wird am 9. November 2023 veröffentlicht.SMA Solar Technology AG ist ein deutscher Wechselrichterhersteller mit Sitz in Niestetal. Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Solaranlagen und hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2023 aufgrund guter Geschäfte im dritten Quartal angehoben.

Die SMA Solar Technology Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 66,50EUR gehandelt.