Deutsche Automobilzulieferer MAHLE und HELLA verkaufen BHTC an AUO Corporation für 600 Millionen Euro

Die deutschen Automobilzulieferer MAHLE und HELLA haben ihre jeweiligen 50-Prozent-Anteile am Joint Venture Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) an die taiwanesische AUO Corporation verkauft. Der Gesamtkaufpreis basiert auf einem Unternehmenswert von 600 Millionen Euro. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der außenwirtschaftlichen und kartellrechtlichen Freigaben und soll bis Mitte 2024 abgeschlossen sein. BHTC ist ein führendes Unternehmen im Bereich Klimabedienung und Spezialist für Systemlösungen im Bereich HMI (Human-Machine-Interface). Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 2.900 Mitarbeiter weltweit und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 619 Millionen Euro. Die Verkaufsvereinbarung wurde aufgrund von Gesprächen zwischen MAHLE und HELLA getroffen, die die zukünftige Aufstellung und Ausrichtung von BHTC betrafen. Hintergrund dieser Gespräche war eine Kontrollwechselklausel im Joint Venture Agreement, nachdem das Technologieunternehmen Faurecia die Mehrheitsanteile an HELLA übernommen hatte. Die Unternehmen erwarten, dass BHTC unter neuen Eigentümerstrukturen größere Wachstumschancen hat. Mit dem Verkauf des Gemeinschaftsunternehmens setzt HELLA sein Portfoliomanagement fort und konzentriert sich auf seine Kerngeschäftsfelder in den Bereichen Licht, Elektronik und Lifecycle Solutions. MAHLE konzentriert sich im Rahmen seiner Strategie MAHLE 2030+ auf die Transformation mit Schwerpunkt auf Elektrifizierung, Thermomanagement und Komponenten für nachhaltige grüne Verbrennungsmotoren. AUO Corporation ist auf Produkte und Lösungen für Display-Panels spezialisiert und sieht den Zusammenschluss mit BHTC als Möglichkeit, die globalen Aktivitäten beider Unternehmen zu nutzen und die weltweiten Liefer- und Wertschöpfungsketten der Automobilindustrie zu vernetzen.

