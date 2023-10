Zalando-Aktie herabgestuft: UBS sieht begrenztes Aufwärtspotenzial und senkt Kursziel drastisch

Die Aktie des Modehändlers Zalando wurde von der Schweizer Großbank UBS von "Buy" auf "Neutral" herabgestuft. Das Kursziel wurde von 48 auf 26,50 Euro gesenkt. Der neue Analyst Yashraj Rajani hat seine Schätzungen für den Online-Modehändler angepasst und erwartet einen geringeren Umsatz, aber eine höhere Marge. Er glaubt, dass der Weg zu einer höheren Profitabilität und einem konstant zweistelligen Wachstum des Bruttowarenvolumens bereits in der Aktie eingepreist ist. Rajani hat die Bewertungsmethode geändert und orientiert sich nun vollständig am abgezinsten Zahlungsstrom.Die UBS sieht vor allem beim Wachstum des Bruttowarenwerts (GMV) eine große Herausforderung für Zalando. Die detaillierte Analyse der Online-Penetration in den Märkten von Zalando sowie der einzelnen Warenkorbmetriken deutet darauf hin, dass das Unternehmen für die nächste Wachstumsphase sowohl eine Erhöhung des durchschnittlichen Warenkorbwerts als auch neue Kunden benötigt. Derzeit gibt es jedoch keine Anzeichen für ein Wachstum des durchschnittlichen Bestellwerts und neue aktive Kunden, nachdem es im zweiten Quartal zu einem Kundenrückgang gekommen ist.Die UBS hat ihre Schätzungen für den Umsatz heruntergestuft, aber die Prognose für die Marge erhöht. Das Kursziel wurde deutlich gesenkt und das Rating von "Kaufen" auf "Neutral" herabgestuft. Die Aktie von Zalando notiert derzeit nur knapp über der Marke von 20 Euro und hat sich seit Jahresbeginn mehr als halbiert.Der Analyst Rajani sieht die grundsätzliche Wachstumsstory für Zalando jedoch weiterhin positiv. Er glaubt, dass das Unternehmen am besten positioniert ist, um vom Online-Wachstum zu profitieren, da das Partnerprogramm (PP) die Breite des Angebots für Marktanteilsgewinne von Online- und Offline-Händlern bietet. Zudem glaubt er an die langfristige Entwicklung von Zalandos Mehrwertdiensten, insbesondere Fulfilment Solutions (ZFS) und Marketing Services (ZMS), die sich positiv auf die Margen auswirken werden.Insgesamt zeigt die UBS-Studie, dass die meisten guten Nachrichten für Zalando bereits in den Erwartungen eingepreist sind. Die Analysten sehen begrenztes Aufwärtspotenzial für das Unternehmen und haben ihre Prognosen entsprechend angepasst.

Die Zalando Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 20,39EUR gehandelt.