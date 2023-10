Renk plant Börsengang: Aktienpreis am unteren Ende der Spanne

Der Antriebstechnik-Hersteller Renk plant einen Börsengang, bei dem der Preis voraussichtlich am unteren Ende der angepeilten Spanne liegen wird. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg wird der Angebotspreis bei 15 Euro je Aktie liegen. Renk hatte zuvor eine Spanne von 15 bis 18 Euro angepeilt und plante, bis zu gut 27 Millionen Aktien anzubieten. Der Handel mit den Aktien soll ab dem 5. Oktober an der Frankfurter Börse beginnen.Renk ist ein Hersteller von Antriebstechnik und stellt unter anderem Getriebe für Fahrzeuge, Schiffe und Industrieanlagen her. Das Unternehmen bedient Kunden aus der Rüstungsbranche sowie aus zivilen Endmärkten. Zu ihrem Produktportfolio gehören auch Kupplungen, Gleitlager und Prüfsysteme.Die emittierten Aktien stammen aus dem Besitz des Renk-Eigners Triton, einer Beteiligungsgesellschaft, die auf mittelständische Unternehmen spezialisiert ist. Der Streubesitz soll sich auf bis zu 27 Prozent belaufen.Jedoch wurde wenige Stunden vor dem geplanten Börsengang bekannt gegeben, dass dieser nicht stattfinden wird. Das Marktumfeld habe sich in den letzten Tagen spürbar eingetrübt, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Die Option eines Börsengangs zu einem späteren Zeitpunkt werde von Renk und Triton geprüft.Der Versuch, die Aktien zu verkaufen, verlief laut Kreisen schleppend. Der Preis je Aktie lag mit 15 Euro nur noch am unteren Ende der angebotenen Spanne.Renk stellt unter anderem Getriebe für Fahrzeuge und Schiffe her, aber auch für Industrieanlagen, wo sie beispielsweise in industriellen Wärmepumpen zum Einsatz kommen. Das Unternehmen bedient Kunden aus der Rüstungsbranche sowie aus zivilen Endmärkten.Die RENK Group AG und ihre Aktionärin Rebecca BidCo S.à r.l., eine Holding-Gesellschaft, die sich mehrheitlich im Besitz des Fonds „Triton V“ der Beteiligungsgesellschaft Triton befindet, haben beschlossen, den geplanten Börsengang zu verschieben. Das Marktumfeld habe sich in den letzten Tagen spürbar eingetrübt. Die Option eines Börsengangs zu einem späteren Zeitpunkt werde geprüft.Wichtige Information: Die hier enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar. Die Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Verbreitung oder Bekanntmachung rechtswidrig wäre, bestimmt.In die Zukunft gerichtete Aussagen: Diese Bekanntmachung enthält "in die Zukunft gerichtete Aussagen". In die Zukunft gerichtete Aussagen sind vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten können oder auch nicht. Es bestehen eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse und Entwicklungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen.

