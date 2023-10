Tui 4U erweitert Geschäftstätigkeit: Verkauf von Tickets externer Fluggesellschaften an Reisebüros und Kunden"

Der Flugticketgroßhändler Tui 4U erweitert seine Geschäftstätigkeit und verkauft nun auch Tickets von externen Fluggesellschaften an Reisebüros sowie Tui-Kunden. In den nächsten Monaten soll Tui 4U diese Dienstleistung auch für Gesellschaften des Reisekonzerns im europäischen Ausland übernehmen. Dafür werden 20 neue Mitarbeiter eingestellt. Derzeit hat Tui 4U 180 Beschäftigte. Florian Fleischer wird Co-Geschäftsführer von Tui 4U.Der Touristik-Konzern Tui eröffnete in Porto einen "Digital Hub", um die Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) zur Erleichterung der Reiseplanung voranzutreiben. An dem Standort sollen zunächst 150 Technologieexperten an der Weiterentwicklung der Tui-App arbeiten und die Integration von KI-Technologien vorantreiben. Tui arbeitete bisher mit dem IT-Dienstleister Cocus zusammen, übernimmt nun aber das Software-Entwicklungszentrum in Porto selbst. Bis Jahresende soll die Belegschaft von 150 auf 200 Mitarbeiter anwachsen. Zwei weitere Hubs sollen in Polen und Indien folgen.Ein Forenbeitrag äußert Kritik an den optimistischen Erwartungen bezüglich der Gewinne von Tui. Der Autor weist darauf hin, dass die Buchungsumsätze der deutschen Veranstalter in der vergangenen Woche um 30% gestiegen sind, jedoch warnt er vor übertriebenen Erwartungen. Er stellt die Frage, ob Tui überhaupt noch benötigt wird, da Urlauber ihre Reisen im Internet oft günstiger buchen können. Zudem kritisiert er die Aktion mit dem Reverse-Split und die Kapitalerhöhung. Ein weiterer Forenbeitrag warnt vor einem möglichen Kurssturz der Tui-Aktie aufgrund steigender Staatsanleihenrenditen.Ein anderer Forenbeitrag äußert sich negativ über die Tui-Aktie und bezeichnet sie als "Rotz". Der Autor betont, dass die Aktie seit Jahren im Abwärtstrend ist und empfiehlt, short zu gehen oder die Aktie nur kurzzeitig zum Zocken ins Depot zu legen. Ein anderer Forenbeitrag weist darauf hin, dass der langfristige Chart der Tui-Aktie von der Rettung durch die Politik und den Auswirkungen der Pandemie geprägt ist und daher nicht aussagekräftig ist.Zusammenfassend erweitert der Flugticketgroßhändler Tui 4U seine Geschäftstätigkeit und verkauft nun auch Tickets von externen Fluggesellschaften. Der Touristik-Konzern Tui eröffnet einen "Digital Hub" in Porto, um die Entwicklung von künstlicher Intelligenz voranzutreiben. In Forenbeiträgen wird Kritik an den optimistischen Erwartungen bezüglich der Gewinne von Tui geäußert, während andere Beiträge die Tui-Aktie negativ bewerten.

Die TUI Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 4,988EUR gehandelt.