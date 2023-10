Tesla enttäuscht mit Auslieferungszahlen im dritten Quartal - Aktie fällt um 2,7%

Der US-Elektroautobauer Tesla hat im dritten Quartal weniger Autos ausgeliefert als erwartet. Insgesamt wurden 435.059 Fahrzeuge an Kunden übergeben, was weniger ist als im Vorquartal. Tesla begründete dies mit Produktionsunterbrechungen für den Austausch von Maschinen in Fabriken. Analysten hatten zuvor mit rund 20.000 mehr verkauften Autos gerechnet. Die Tesla-Aktie fiel an der US-Börse um 2,7 Prozent.Das Unternehmen stellte 430.488 Autos her und damit weniger, als es auslieferte. In den vergangenen Quartalen hatte Tesla teils deutlich mehr produziert als verkauft, was Analysten als einen Grund für die deutlichen Preissenkungen des Unternehmens sahen. Tesla ist auf dem Weg, ein großer Hersteller zu werden und will dieses Jahr weiterhin 1,8 Millionen Fahrzeuge bauen, weswegen Musk den Verkauf mit Rabatten ankurbelte. Hinzu kommt der harte Preiswettbewerb im wichtigen Markt China. Finanzzahlen zum dritten Quartal legt Tesla am 18. Oktober nach US-Börsenschluss vor.Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 120 auf 135 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Ryan Brinkman kürzte seine Ergebnisschätzungen nach den enttäuschenden Auslieferungen im dritten Quartal. Er sieht Rückschlagsrisiken für die Aktien, da der Konsens für das operative Ergebnis weiteren Korrekturbedarf habe.Einige Nutzer äußerten in einem Online-Forum Kritik an Tesla und Elon Musk. Sie behaupteten, dass Tesla-Aktien massiv eingebrochen wären, wenn nicht Banken wie Morgan Stanley und Deutsche Bank den Kurs gestützt hätten. Sie vermuteten, dass diese Banken bereits Geld von Tesla erhalten haben und Optionsgeschäfte maßgeblich für die Kursentwicklung waren. Ein Nutzer erwähnte auch, dass Elon Musk angekündigt hatte, keine Tesla-Aktien mehr zu verkaufen, aber dann gezwungen war, Aktien im Wert von über 20 Milliarden US-Dollar zu verkaufen. Dies führte zu Druck auf den Kurs und begünstigte Leerverkäufer. Ein anderer Nutzer verwies auf einen Artikel, der den Bürgermeister von Grünheide, wo sich die Tesla-Fabrik in Deutschland befindet, als ehemaligen Stasi-Spitzel entlarvte. Er verglich dies mit den angeblichen Lügen von Elon Musk und behauptete, dass Tesla wie die DDR Subventionen benötige und dass China auch eine Rolle bei Tesla spiele.Es bleibt abzuwarten, wie sich die Auslieferungszahlen und die Kritik an Tesla weiterentwickeln werden. Die Finanzzahlen zum dritten Quartal werden am 18. Oktober erwartet.

