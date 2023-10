Birkenstock plant Börsengang in den USA: Bis zu 1,6 Mrd. Dollar erwartet - LVMH-Kursziel gesenkt

Der deutsche Schuhhersteller Birkenstock hat die Bedingungen für seinen geplanten Börsengang in den Vereinigten Staaten festgelegt. Laut einer Mitteilung der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC sollen bis zu 33,26 Millionen Aktien zu einem Preis von 44 bis 49 US-Dollar je Stammaktie angeboten werden. Dadurch könnte das Unternehmen über 1,6 Milliarden Dollar (1,5 Mrd Eur) einnehmen. Die Aktien sollen an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert werden.Die Haupteigentümer-Gesellschaft L Catterton, die mit dem Luxuskonzern LVMH und dessen Chef Bernard Arnault verbunden ist, plant, rund zwei Drittel der Aktien anzubieten. Nach dem Börsengang wird L Catterton weiterhin die Kontrolle über Birkenstock behalten. Zudem haben der norwegische Staatsfonds, die Investmentgesellschaft T.Rowe Price und die Beteiligungsgesellschaft von Henry Ellenbogen bereits Interesse an größeren Aktienpaketen bekundet.In einer Branchenstudie hat die kanadische Bank RBC das Kursziel für LVMH, den Luxuskonzern, gesenkt. Das Kursziel wurde von 890 auf 810 Euro reduziert, während die Einstufung auf "Outperform" belassen wurde. Der Analyst Piral Dadhania nannte fünf Gründe, um vorsichtig an den Luxusgütersektor heranzugehen. Er geht davon aus, dass der Superzyklus in der Branche zu Ende geht und der konjunkturelle Gegenwind intensiver werden könnte. Vorläufig erwartet er eine Kurskonsolidierung im Sektor nach dessen mehrjähriger Stärke.Die Original-Studie wurde am 2. Oktober 2023 um 00:44 Uhr EDT veröffentlicht und weitergegeben.Zusammenfassend plant Birkenstock einen Börsengang in den USA, bei dem bis zu 33,26 Millionen Aktien zu einem Preis von 44 bis 49 US-Dollar je Stammaktie angeboten werden sollen. Die Haupteigentümer-Gesellschaft L Catterton wird den Großteil der Aktien anbieten und die Kontrolle über das Unternehmen behalten. Zudem haben bereits mehrere Investoren Interesse an größeren Aktienpaketen bekundet. Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH gesenkt und warnt vor einer möglichen Kurskonsolidierung im Luxusgütersektor.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 715,5EUR gehandelt.