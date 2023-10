Ford-Werk Saarlouis: Bangen um Zukunft - Entscheidung bei Betriebsversammlung erwartet

Die Beschäftigten des Ford-Werks in Saarlouis warten gespannt auf eine Betriebsversammlung, bei der Aussagen zur Zukunft des Standortes erwartet werden. Es geht um die Frage, ob es einen weitergehenden Vertrag mit einem Investor und weitere Verhandlungen gibt oder ob der Investorenprozess gescheitert ist. Die Produktion des Ford "Focus" am Standort läuft Mitte 2025 aus. Aktuell arbeiten dort 4400 Mitarbeiter, hinzu kommen weitere 1300 in Zuliefererbetrieben.Bereits Ende Juni hatte Ford-Deutschland-Chef Martin Sander von konkreten Vereinbarungen mit einem Investor berichtet. Bis zum 30. September sollte ein bindender Vorvertrag ausgearbeitet werden. Die IG Metall, die hohe Abfindungen für die Beschäftigten gefordert hatte, sagte daraufhin eine geplante Urabstimmung ab.Weder der Betriebsrat und die IG Metall noch eine Ford-Sprecherin äußerten sich vor der Betriebsversammlung zum Ausgang des Investorenprozesses. Zunächst solle die Belegschaft informiert werden.Im Juni 2022 hatte Ford bekannt gegeben, dass das Werk in Valencia den Zuschlag für die neue Elektroauto-Plattform erhält. Damit wurde das Ende der "Focus"-Produktion in Saarlouis Mitte 2025 besiegelt.Laut Wirtschaftsminister Jürgen Barke habe das Land intensiv verhandelt und ein Paket in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrags auf den Tisch gelegt. Es brauche jedoch eine einvernehmliche und faire Verständigung zwischen Ford und der Investorenseite sowie eine finale Entscheidung seitens des Investors. Das alleinige Engagement des Landes reiche nicht aus, so Barke.Die Betriebsversammlung wird mit großer Erwartung von der Gewerkschaft verfolgt. Der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Völklingen, Lars Desgranges, ließ offen, ob kurzfristig zu einer Urabstimmung aufgerufen werde, sollten die Verhandlungen scheitern.Die Mitarbeiter des Ford-Werks in Saarlouis leben seit 15 Monaten in Ungewissheit. Bereits seit einigen Monaten laufen Abfindungs- und Altersteilzeitprozesse im Werk. Der Betriebsrat gab an, dass bisher 100 Stellen abgebaut wurden und etwa 20 Mitarbeiter nach Köln wechselten. Bis zum 1. Januar 2023 soll die Belegschaft um 650 Beschäftigte reduziert werden.Die Zukunft des Ford-Werks in Saarlouis ist weiterhin ungewiss. Die Beschäftigten hoffen auf positive Nachrichten bei der Betriebsversammlung, während die Gewerkschaft mögliche weitere Schritte in Erwägung zieht, falls die Verhandlungen scheitern.

