Seat plant Auslaufen des Tarraco: Sinkende Nachfrage und Modellwechsel beim Tiguan als Gründe

Die spanische VW-Tochter Seat plant laut einem Bericht der "Automobilwoche", ihr Kompakt-SUV Tarraco auslaufen zu lassen. Grund dafür sei die sinkende Nachfrage und der bevorstehende Modellwechsel beim VW-Schwestermodell Tiguan. Im Gegensatz zum Tiguan sei für den Tarraco kein neues Modell geplant. Eine Seat-Sprecherin äußerte sich nicht dazu, ob und wann es einen Nachfolger für das seit 2018 produzierte Modell geben könnte. Im vergangenen Jahr wurden nur 12.453 Tarraco hergestellt, während es im Jahr zuvor noch 22.437 waren. Der Tiguan hingegen ist seit Jahren das meistverkaufte Modell des Konzerns. VW-Markenchef Thomas Schäfer hatte angekündigt, dass sich die Modelle der Konzernmarken künftig stärker voneinander abgrenzen sollen und nicht mehr jede Marke jedes Segment bedienen muss.In den USA hat Volkswagen im dritten Quartal einen weiteren Rückgang beim Absatz verzeichnet. Es wurden 87.756 Fahrzeuge der Marke VW ausgeliefert, was einem Rückgang von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Seit Jahresbeginn hat Volkswagen kaum mehr Autos verkauft als im Vorjahr. Im Gegensatz dazu konnte die Volkswagen-Tochter Audi ihren Absatz im dritten Quartal in den USA steigern. Mit 59.535 Fahrzeugen wurden 21 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum ausgeliefert. Seit Jahresbeginn liegt das Plus bei 26 Prozent.Darüber hinaus kämpft Volkswagen auch mit Absatzproblemen in Nordamerika. Laut dem Handelsblatt fehlen Eisenbahnwaggons für den Abtransport von bereits produzierten Fahrzeugen aus dem mexikanischen VW-Werk in Puebla. Die fertigen Autos können nicht an die Händler, vor allem in den USA, geliefert werden. Volkswagen arbeitet daran, das Problem zu lösen, aber Unternehmensinsider befürchten, dass der Konzern seine Jahresziele in der Region nicht erreichen kann. Die höheren Transportkosten auf Alternativrouten belasten zudem die Profitabilität. Volkswagen hatte sich vorgenommen, bis 2030 seinen Marktanteil in Nordamerika auf zehn Prozent zu erhöhen.Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation für Volkswagen weiterentwickelt und ob das Unternehmen seine Absatzziele erreichen kann.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 107,9EUR gehandelt.