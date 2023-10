Schwacher Eurokurs: Tiefstand seit Januar erreicht - Wie geht es weiter?

Der Eurokurs hat im US-Handel am Montag weiter nachgegeben und den tiefsten Stand seit Januar erreicht. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt etwas höher bei 1,0494 Dollar. Im frühen europäischen Geschäft war der Euro noch kurzzeitig bis auf fast 1,06 Dollar gestiegen. Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Gemeinschaftswährung, ebenso wie der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone, der im September leicht nachgab. Im weiteren Handelsverlauf wurde der Dollar durch robuste Konjunkturdaten gestützt, insbesondere durch den Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie, der stärker als erwartet stieg. Die konjunkturellen Gefahren schienen abzunehmen, was zu steigenden Zinserwartungen führte. Die US-Notenbank hatte auf ihrer letzten Sitzung die Zinsen nicht angehoben, jedoch künftige Erhöhungen nicht ausgeschlossen. Der Eurokurs konnte sich am Dienstag vorerst von seinem Tiefstand erholen und wurde im Mittagshandel bei 1,0483 Dollar gehandelt. Die trüben Konjunkturnachrichten aus der Eurozone und die robusten Konjunkturdaten aus den USA verstärkten den Verkaufsdruck auf den Euro. Die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Kampf gegen die hohe Inflation wurde ebenfalls als Grund für den schwachen Euro genannt. Die Europäische Zentralbank (EZB) schloss jedoch auch weitere Zinsanhebungen nicht aus. Am Mittwoch erholte sich der Euro etwas von seinem Zehn-Monats-Tief und kostete gegen Mittag 1,0510 Dollar. Die Entwicklung am US-Kapitalmarkt, insbesondere die Renditen für Staatsanleihen , beeinflusste die Euro-Erholung. Die Renditezuwächse sind auf die Erwartungen an die Geldpolitik der US-Notenbank Fed zurückzuführen. Die Wirtschaft des Euroraums entwickelt sich jedoch nicht annähernd so robust wie die US-Volkswirtschaft. Neue Wirtschaftsdaten zeigten eine leichte Aufhellung der Unternehmensstimmung im September, jedoch deuten die Einkaufsmanagerindizes auf eine rückläufige Wirtschaftsentwicklung hin. Der Eurokurs geriet am Montag etwas unter Druck und kostete am Mittag 1,0538 Dollar. Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten und die Einigung auf einen Übergangshaushalt in den USA zur Vermeidung eines Regierungsstillstands belasteten den Euro. Der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone bestätigte das trübe Bild für die Industrie. Der Eurokurs konnte sich am Dienstag wieder etwas erholen und wurde am Mittag bei 1,0538 Dollar gehandelt. Die Entscheidung zwischen 1,048 und dem 38,2 % Fibonacci-Retracement wird die weitere Entwicklung beeinflussen.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 1,052USD gehandelt.