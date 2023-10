Kurse deutscher Bundesanleihen fallen weiter - Umlaufrendite steigt auf 2,95% - Was bedeutet das für Investoren?

Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag gefallen, was zu einem Anstieg der Umlaufrendite führte. Laut der Deutschen Bundesbank in Frankfurt stieg die Umlaufrendite von 2,87 Prozent am Vortag auf 2,91 Prozent. Unter den Bundeswertpapieren gab es 62 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 1,38 Prozentpunkten. Dem standen neun Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,01 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen im Wert von 0,1 Millionen Euro. Der Rentenindex Rex fiel um 0,29 Prozent auf 122,26 Punkte.Am Mittwoch fielen die Kurse deutscher Bundesanleihen erneut. Die Umlaufrendite stieg von 2,91 Prozent am Vortag auf 2,95 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte. Unter den Bundeswertpapieren gab es 52 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 1,08 Prozentpunkten. Dem standen 20 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,022 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen im Wert von 1,8 Millionen Euro. Der Rentenindex Rex stieg um 0,13 Prozent auf 122,41 Punkte.Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind also an beiden Tagen gefallen, was zu einem Anstieg der Umlaufrendite führte. Dies deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach deutschen Bundesanleihen gesunken ist. Die Verlierer überwogen bei den Bundeswertpapieren, während es nur wenige Gewinner gab. Die Bundesbank verkaufte Anleihen im Wert von 0,1 Millionen Euro am Dienstag und im Wert von 1,8 Millionen Euro am Mittwoch.Der Rentenindex Rex fiel am Dienstag um 0,29 Prozent, stieg jedoch am Mittwoch um 0,13 Prozent. Dieser Index wird von der Deutschen Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen berechnet. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Anstieg des Rentenindex Rex auf eine steigende Nachfrage nach Anleihen hinweist, während ein Rückgang auf eine sinkende Nachfrage hinweist.Die Entwicklung der Kurse deutscher Bundesanleihen und der Umlaufrendite wird von Investoren und Analysten genau beobachtet, da sie wichtige Informationen über die Stimmung am Anleihemarkt und die Entwicklung der deutschen Wirtschaft liefern können. Ein Anstieg der Umlaufrendite kann auf steigende Zinsen hindeuten, während ein Rückgang auf sinkende Zinsen hinweisen kann. Dies kann Auswirkungen auf andere Finanzmärkte und die Wirtschaft insgesamt haben.Es bleibt abzuwarten, wie sich die Kurse deutscher Bundesanleihen in den kommenden Tagen entwickeln werden und ob sich der Trend des Kursrückgangs fortsetzen wird. Investoren sollten die Entwicklungen auf dem Anleihemarkt weiterhin genau beobachten, um fundierte Anlageentscheidungen treffen zu können.

Der REX-Index (Gesamt-Index) wird aktuell mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 124,3PKT gehandelt.