Hochstufung treibt Ströer-Aktien an: Außenwerbung in Deutschland attraktivster Werbesektor

Die Aktien des Werbekonzerns Ströer wurden am Montag durch eine Hochstufung der Barclays-Bank angetrieben. Der Analyst Julien Roch argumentierte in seiner Studie, dass Außenwerbung in Deutschland eines der attraktivsten Werbemodelle im Mediensektor sei. Das neue "Overweight"-Votum führte zu einem Anstieg der Aktien um fast vier Prozent, bevor sie sich auf einen Aufschlag von 1,1 Prozent einpendelten. Insgesamt wurden die Anleger im Laufe des Vormittags vorsichtiger bei deutschen Aktien.Roch betonte, dass das deutsche Außenwerbegeschäft aufgrund des diversifizierten Portfolios von Ströer manchmal übersehen werde. Mit der zu erwartenden Portfolio-Vereinfachung sollte dieser Bereich jedoch noch mehr Schwung bekommen. Zudem unterstütze die attraktive Bewertung der Aktie die Hochstufung. Seit Jahresbeginn hat die Aktie von Ströer 2,3 Prozent verloren, während der MDax um 3,5 Prozent gestiegen ist.Die britische Investmentbank Barclays hat Ströer von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 55 Euro angehoben. Analyst Julien Roch erklärte in seiner Studie, dass das deutsche Außenwerbungsgeschäft eines der attraktivsten Werbemodelle im Medienbereich sei. Er betonte, dass dies bei Ströer aufgrund des diversifizierten Portfolios manchmal aus dem Blick gerate. Mit der zu erwartenden Portfolio-Vereinfachung sollte dieser Bereich jedoch noch mehr Schwung bekommen. Zudem unterstütze die attraktive Bewertung der Aktie die Hochstufung.Die "Berliner Morgenpost" bekommt einen neuen Chefredakteur. Ab dem 1. Januar wird der Digitalexperte Peter Schink die Position übernehmen. Schink wechselt vom zum Ströer-Konzern gehörenden Nachrichtenportal "t-online". Er folgt auf Christine Richter, die das Unternehmen vor einigen Monaten verlassen hat. Schink hat Journalismus an der Ludwig-Maximilians-Universität studiert und die Deutsche Journalistenschule absolviert. Zuletzt war er stellvertretender Chefredakteur bei "t-online" tätig.Die Funke Mediengruppe, zu der die "Berliner Morgenpost" gehört, zeigte sich erfreut über die Verpflichtung von Peter Schink. Funke-Geschäftsführer Christoph Rüth betonte, dass Schink mit seiner großen Digitalexpertise die Zeitung erfolgreich in die Zukunft führen werde. Die "Berliner Morgenpost" feiert dieses Jahr ihr 125-jähriges Bestehen.

Hochstufung treibt Ströer-Aktien an: Außenwerbung in Deutschland attraktivster Werbesektor

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer