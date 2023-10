BMW steigert Absatz in den USA um 7,6% im dritten Quartal - Elektroautos machen 12% des Gesamtabsatzes aus

Der bayerische Autobauer BMW hat im dritten Quartal seinen Absatz in den USA im Vergleich zum Vorjahr um 7,6 Prozent gesteigert. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 83.949 Fahrzeuge verkauft. Im bisherigen Jahresverlauf liegt die Zahl der verkauften Fahrzeuge in den USA bei über 254.000, was einem Anstieg von mehr als 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg des Absatzes von Elektroautos, die nun 12 Prozent des Gesamtabsatzes ausmachen, während es im Vorjahr nur 4,7 Prozent waren. Auch die Marke Mini verzeichnete im bisherigen Jahresverlauf einen Anstieg des Absatzes um knapp 19 Prozent.Der ehemalige BMW-Chef Eberhard von Kuenheim wird am Montag 95 Jahre alt. Er stand von 1970 bis 1993 an der Spitze des Unternehmens und führte es von einem mittelständischen Autobauer mit drei Fabriken zu einem profitablen Weltkonzern. Unter seiner Führung wurden die heute noch bestehenden Modellreihen mit dem 3er, 5er und 7er eingeführt und neue Werke in Deutschland, Österreich, Südafrika und den USA errichtet. Kuenheim hatte stets ein kooperatives Verhältnis mit dem Betriebsrat und den Gewerkschaften gesucht. Nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand im Jahr 1993 segnete er die Übernahme des britischen Autobauers Rover ab, was sich jedoch als Fiasko erwies. Die Familie Quandt, die einen Großteil der BMW-Aktien hält, bezeichnete Kuenheim jedoch als "ein großes Glück für die Bayerischen Motorenwerke".Insgesamt zeigt der gestiegene Absatz von BMW in den USA im dritten Quartal eine positive Entwicklung für das Unternehmen. Insbesondere der Anstieg des Absatzes von Elektroautos ist ein vielversprechendes Zeichen für die Zukunft. Der ehemalige BMW-Chef Eberhard von Kuenheim wird für seine langjährige Führung des Unternehmens und seinen Beitrag zum Erfolg von BMW gewürdigt.

