Kapitän Emre Can kehrt in die Startelf von Borussia Dortmund zurück und bildet gemeinsam mit Salih Özcan das defensive Mittelfeld beim Champions-League-Gruppenspiel gegen die AC Mailand. Felix Nmecha, der beim letzten Spiel gegen die TSG Hoffenheim noch von Beginn an aufgelaufen war, sitzt zunächst auf der Bank. Weitere Wechsel nimmt BVB-Trainer Edin Terzic nicht vor. Bei den Gästen aus Italien stehen unter anderem Nationalspieler Malick Thiaw und der frühere Dortmunder Christian Pulisic in der Anfangsformation.Borussia Dortmund hat den Vertrag mit dem englischen U21-Nationalspieler Jamie Bynoe-Gittens verlängert. Der neue Kontrakt des 19 Jahre alten Offensivspielers gilt bis zum 30. Juni 2028. Bynoe-Gittens war 2020 von Manchester City nach Dortmund gewechselt. In bislang 21 Partien in der Fußball-Bundesliga gelangen ihm drei Tore. In der vergangenen Spielzeit war Bynoe-Gittens mit Schulterverletzungen lange ausgefallen.Borussia Dortmund empfängt die AC Mailand in der Champions League und steht bereits unter Druck. Nach der Auftaktniederlage gegen Paris Saint-Germain sollte der BVB gegen den italienischen Spitzenclub vor heimischer Kulisse punkten, um im Rennen um das Achtelfinale dabei zu bleiben. Anders als Dortmund gewann RB Leipzig sein erstes Gruppenspiel und trifft nun auf Titelverteidiger Manchester City.Borussia Dortmund muss trotz einer kämpferisch starken Leistung weiter auf den ersten Saisonsieg in der Champions League warten. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic kam gegen den italienischen Fußball-Spitzenclub AC Mailand nicht über ein 0:0 hinaus. Nach nun zwei Partien in Hammergruppe F hat der BVB nur einen Punkt. Vor 81.365 Zuschauern im Dortmunder Stadion spielte der Revierclub engagiert, erarbeitete sich auch Chancen, war vor dem Tor aber zu unpräzise.Der BVB spielte wie schon in den vergangenen Bundesliga-Partien ohne großes Spektakel, überzeugte aber von Beginn an mit Kompaktheit und Aggressivität gegen den Ball. Milan wurde nur selten gefährlich, während Dortmund sich Stück für Stück in das Duell mit den Italienern arbeitete. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, konnten sie jedoch nicht nutzen. Am Ende blieb es beim torlosen Unentschieden.Die Aktie von Borussia Dortmund hat in den letzten Jahren stark an Wert verloren. Die steigenden Personalkosten und die fehlende Sparbereitschaft des Vereins werden kritisiert. Es wird befürchtet, dass der BVB in Zukunft Schwierigkeiten haben könnte, seine Ausgaben zu decken. Die sportlichen Leistungen des Vereins werden jedoch weiterhin positiv bewertet.

Die Borussia Dortmund Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 3,93EUR gehandelt.