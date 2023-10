Beta Systems erwirbt InfiniteDATA für 14,2 Mio. Euro und stärkt seine Position im Enterprise Automation Markt

Die Beta Systems Software AG hat die InfiniteDATA Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau (Polen) erworben. Der Kaufpreis beträgt rund 14,2 Mio. Euro. InfiniteDATA ist ein führender Anbieter im Bereich Workload Automation mit rund 30 Mitarbeitern und Freiberuflern. Das bisherige Management bleibt erhalten und wird die operativen Geschäfte weiterführen. Mit der Akquisition will Beta Systems seine Position im Enterprise Automation Markt stärken. InfiniteDATA erzielte im Jahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro und ein ausgeglichenes EBITDA. Die Umsatzerlöse des Unternehmens sind in den vergangenen Jahren dynamisch gewachsen. Aufgrund der Akquisition hat Beta Systems seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24 angepasst. Es wird ein Konzernumsatz zwischen 87 Mio. Euro und 97 Mio. Euro erwartet, das Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen zwischen 9 Mio. Euro und 14 Mio. Euro und das Konzernbetriebsergebnis zwischen 4 Mio. Euro und 9 Mio. Euro.Des Weiteren teilt Beta Systems mit, dass der Ex-Tag für die wertpapiertechnische Umsetzung der Abspaltung der Latonba AG auf den 6. Oktober 2023 festgelegt wurde. Das Record-Date ist der 9. Oktober 2023 und die Zuteilung der Aktien an der Latonba erfolgt am 10. Oktober 2023.Die Beta Systems Software AG unterstützt seit 40 Jahren Unternehmen mit komplexen IT-Systemlandschaften und anspruchsvollen IT-Prozessen. Das Unternehmen ist im Segment Scale der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt rund 700 Mitarbeiter. Beta Systems ist national und international mit mehr als 20 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv.

Die Beta Systems Software Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 39,40EUR gehandelt.