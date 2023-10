Hapag-Lloyd tauft größten deutschen Frachter: Berlin Express setzt Zeichen für klimafreundliche Schifffahrt!

Die Reederei Hapag-Lloyd hat am Montag ihr neues Flaggschiff, die "Berlin Express", in ihrem Heimathafen Hamburg getauft. Das fast 400 Meter lange Schiff ist der größte Frachter, der jemals unter deutscher Flagge gefahren ist. Mit einer Kapazität von 23.664 20-Fuß-Standardcontainern (TEU) stößt Hapag-Lloyd in neue Dimensionen vor. Die Schiffe können entweder mit konventionellem Treibstoff oder Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden und sind auch für nichtfossile Brennstoffe geeignet. Bis 2025 sollen zehn weitere Schiffe dieser Klasse folgen.Das neue Flaggschiff "Berlin Express" nimmt Kurs auf eine klimafreundlichere Schifffahrt. Das Schiff kann zwar auch mit herkömmlichem Treibstoff fahren, läuft aber aktuell mit Flüssigerdgas (LNG), das rund ein Viertel weniger CO2 ausstößt. Die "Dual-Fuel"-Maschine ist zudem für nichtfossile Brennstoffe wie Bio-Methan oder e-Methan geeignet. Die Taufzeremonie fand am Montag im Heimathafen Hamburg statt und wurde von Elke Büdenbender, der Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, durchgeführt.Mit einer Kapazität von 23.664 TEU ist die "Berlin Express" der größte Frachter, der jemals unter deutscher Flagge gefahren ist. Die weltweit größten Containerschiffe haben nur einige Hundert TEU mehr Kapazität. Die "Berlin Express" verkehrt seit August im Liniendienst zwischen dem chinesischen Hafen Ningbo und Hamburg. Hapag-Lloyd plant, bis 2045 die gesamte Flotte klimaneutral zu betreiben.Die Schifffahrt ist für rund drei Prozent des weltweiten Treibhausgasausstoßes verantwortlich und damit mehr als ganz Deutschland. Die Weltschifffahrtsorganisation IMO hat sich das Ziel gesetzt, die Treibhausgas-Emissionen bis 2050 auf null zu verringern. Hapag-Lloyd will bereits bis 2045 klimaneutral sein. Die Schifffahrt ist jedoch noch weit von einer klimafreundlichen Lösung entfernt. Die meisten Containerschiffe fahren immer noch mit Schweröl oder Marinediesel. Hapag-Lloyd bezeichnet die Verwendung von LNG als Brückentechnologie, da ein Umstieg auf klimaneutral erzeugtes Methan möglich ist.Mit der "Berlin Express" setzt Hapag-Lloyd ein Zeichen für eine klimafreundlichere Schifffahrt. Das Unternehmen plant, bis 2025 zehn weitere Schiffe dieser Klasse in Betrieb zu nehmen. Die neuen Schiffe können mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden und tragen dazu bei, die Emissionen deutlich zu reduzieren. Die Schifffahrt hat eine wichtige Rolle im Welthandel, da rund 90 Prozent der Waren per Schiff transportiert werden. Es bleibt jedoch noch viel zu tun, um eine klimafreundliche Schifffahrt zu erreichen.

