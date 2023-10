Gaslieferanten sollen Entlastung an Kunden weitergeben - Bundesverbraucherministerin fordert direkte Preissenkung

Die Bundesverbraucherministerin Steffi Lemke hat die Gaslieferanten aufgefordert, die Entlastung durch den Wegfall von Gasumlagen direkt an die Kunden weiterzugeben. Obwohl die Preise für Erdgas für Verbraucher nicht mehr die Spitzenwerte des Krisenjahres 2022 erreichen, bleiben sie dennoch auf einem langfristig hohen Niveau. Mit dem Wegfall von zwei Umlagen wird die Beschaffung von Gas für die Gaslieferanten nun günstiger. Die Versorgungsunternehmen sind gefordert, diese Entlastung direkt an die Kunden weiterzugeben, insbesondere für einkommensschwache Haushalte. Die Absenkung der Umlagen beträgt insgesamt 121,60 Euro bei einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden. Es ist jedoch noch unklar, wie viel von der Absenkung bei den Lieferanten am Ende bei den Verbrauchern ankommt, da die Versorger diese Änderung nicht sofort, sondern erst bei der nächsten Preiskalkulation an die Kunden weitergeben müssen.Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, sieht den Kampf gegen die hohe Inflation noch nicht als beendet an. Es sei noch Arbeit zu erledigen, um die Inflation nach unten zu drücken. Die Teuerung in der Eurozone hat sich seit dem Frühjahr kontinuierlich abgeschwächt, liegt aber immer noch deutlich über der angestrebten Marke von mittelfristig zwei Prozent. Lane räumte ein, dass es Zeit brauche, bis die Zinssenkungen die Teuerung wieder auf das anvisierte Ziel drücken. Er sieht jedoch auch Aufwärtsrisiken für die Preisentwicklung, insbesondere bei den Gaspreisen, die er in den kommenden Monaten wieder steigen sieht.Die deutsche Kommunalwirtschaft wirbt für eine Beibehaltung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Gas- und Wärmelieferungen bis März kommenden Jahres. Gleichzeitig sollten die Energiepreisbremsen wie geplant Ende des Jahres auslaufen. Die Bremsen deckeln den Preis für einen Großteil des Verbrauchs der Privathaushalte. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck plädiert für eine Verlängerung der Preisbremsen bis Ostern, während Finanzminister Christian Lindner die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer auf Erdgas bereits zum Jahresbeginn fordert. Der Verband kommunaler Unternehmen lehnt ein vorzeitiges Auslaufen des ermäßigten Umsatzsteuersatzes Ende 2023 ab, da dies zu einer Überlastung von Stadtwerkekunden mitten im Winter führen könnte. Stattdessen sollte man am ursprünglichen Plan festhalten.

Erdgas wird aktuell mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 2,987USD gehandelt.