OMV und Wood unterzeichnen Kooperationsvereinbarung zur weltweiten Lizenzierung der ReOil-Technologie

Die OMV, ein österreichisches Unternehmen für Energie, Kraftstoffe und Rohstoffe, hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem Beratungs- und Engineeringunternehmen Wood unterzeichnet. Ziel der Zusammenarbeit ist die weltweite kommerzielle Lizenzierung der OMV ReOil-Technologie. Diese patentierte chemische Recyclingtechnologie wandelt Altkunststoffabfälle in Pyrolyseöl um, das als wertvolle Ressource in der Kreislaufwirtschaft eingesetzt werden kann. Die ReOil-Technologie ergänzt bestehende mechanische Recyclingtechnologien und ermöglicht die Herstellung hochleistungsfähiger und nachhaltiger Kunststoffe. Die OMV war eines der ersten Unternehmen, das vor mehr als einem Jahrzehnt eine chemische Recycling-Technologie für Altkunststoffe entwickelte. Gemeinsam mit Wood will die OMV die ReOil-Technologie auf den Weltmarkt bringen und Kunden bei der Adaptierung und Umsetzung der Technologie unterstützen.Eine ReOil-Pilotanlage ist bereits seit 2018 in der OMV Raffinerie in Schwechat, Österreich, in Betrieb und hat bisher mehr als 22.000 Stunden lang Altkunststoffabfälle verarbeitet. Derzeit wird am Standort Schwechat eine neue ReOil-Anlage mit einer Kapazität von 16.000 t/Jahr errichtet. Diese Anlage wird den höchsten industriellen Sicherheitsstandards entsprechen und vollständig in den petrochemischen Bereich der Raffinerie integriert sein. Die OMV plant außerdem die Entwicklung einer ReOil-Anlage im industriellen Maßstab mit einer geplanten Kapazität von 200.000 t/Jahr.Die OMV strebt an, sich von einem integrierten Öl-, Gas- und Chemieunternehmen zu einer führenden Anbieterin von innovativen nachhaltigen Kraftstoffen, Chemikalien und Materialien zu entwickeln und eine weltweit führende Rolle in der Kreislaufwirtschaft einzunehmen. Die Zusammenarbeit mit Wood soll dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen.In einer weiteren Meldung hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem Inselstaat Kap Verde deutsche Unterstützung im Kampf gegen den Klimawandel zugesagt. Kap Verde ist stark vom Klimawandel betroffen, obwohl das Land vergleichsweise wenig zum weltweiten CO2-Ausstoß beigetragen hat. Steinmeier betonte, dass Deutschland Kap Verde beim Einsatz neuer Technologien und beim Kampf gegen den Klimawandel unterstützen werde.Außerdem hat das Bundeskabinett das Klimaschutzprogramm 2023 verabschiedet. Das Maßnahmenpaket der Regierung soll dazu beitragen, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 zu verringern. Umweltschutzorganisationen haben das Programm jedoch kritisiert und halten es für unzureichend. Klimaschutzminister Robert Habeck sieht das Ziel der Bundesregierung dennoch in greifbare Nähe gerückt, geht aber weiterhin von einer "Klimaschutzlücke" aus. Der Expertenrat für Klimafragen zweifelt zudem das Ausmaß der vorhergesagten Treibhausgas-Einsparungen an.Abschließend hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke mit ihrem Vorstoß zur Gasumlage Kritik auf sich gezogen. Sie fordert, dass die gestrichenen Gasumlagen an die Verbraucher weitergegeben werden, um die Tarife zu senken. Kritiker halten dies für unrealistisch und weisen darauf hin, dass gleichzeitig die Mehrwertsteuer auf Gas steigt und der CO2-Preis ab Januar weiter ansteigen wird.

