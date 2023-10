Jefferies bewertet Kion mit 'Buy' und Kursziel von 48 Euro - Gabelstapler-Hersteller profitieren von Auftragsboom und steigenden Preisen

Das Analysehaus Jefferies hat Kion, einen Hersteller von Gabelstaplern, mit "Buy" und einem Kursziel von 48 Euro in die Bewertung aufgenommen. In den letzten Wochen wurden die Aktien von Gabelstapler-Herstellern aufgrund von Konjunktursorgen negativ bewertet. Analyst Lucas Ferhani schreibt in einer Branchenstudie, dass ein zu negatives Szenario mittlerweile in den Aktienkursen eingepreist sei. Bis zum Jahresende sollten die Hersteller von massiven Auftragsbeständen profitieren und höhere Preise erzielen können. Eine klare Fokussierung auf Preis- und Kostenkontrolle dürfte auch den Margenverfall begrenzen.Die Bewertungen der Aktien von Gabelstapler-Herstellern wurden in den letzten Wochen durch Konjunktursorgen belastet. Jefferies hat nun Kion mit "Buy" und einem Kursziel von 48 Euro bewertet. Analyst Lucas Ferhani schreibt in einer Branchenstudie, dass ein zu negatives Szenario mittlerweile in den Aktienkursen eingepreist sei. Er erwartet, dass die Produzenten von Gabelstaplern bis zum Jahresende von ihren massiven Auftragsbeständen profitieren und höhere Preise erzielen können. Zudem sollte eine klare Fokussierung auf Preis- und Kostenkontrolle den Margenverfall begrenzen.Das Analysehaus Jefferies hat Kion mit "Buy" und einem Kursziel von 48 Euro bewertet. Die Aktien von Gabelstapler-Herstellern wurden zuletzt aufgrund von Konjunktursorgen negativ bewertet. Analyst Lucas Ferhani schreibt in einer Branchenstudie, dass ein zu negatives Szenario mittlerweile in den Aktienkursen eingepreist sei. Er erwartet, dass die Produzenten von Gabelstaplern bis zum Jahresende von ihren massiven Auftragsbeständen profitieren und höhere Preise erzielen können. Zudem sollte eine klare Fokussierung auf Preis- und Kostenkontrolle den Margenverfall begrenzen.Das Analysehaus Jefferies hat Kion mit "Buy" und einem Kursziel von 48 Euro bewertet. Die Aktien von Gabelstapler-Herstellern wurden zuletzt aufgrund von Konjunktursorgen belastet. Analyst Lucas Ferhani schreibt in einer Branchenstudie, dass ein zu negatives Szenario mittlerweile in den Aktienkursen eingepreist sei. Er erwartet, dass die Produzenten von Gabelstaplern bis zum Jahresende von ihren massiven Auftragsbeständen profitieren und höhere Preise erzielen können. Zudem sollte eine klare Fokussierung auf Preis- und Kostenkontrolle den Margenverfall begrenzen.Das Analysehaus Jefferies hat Kion mit "Buy" und einem Kursziel von 48 Euro bewertet. Die Aktien von Gabelstapler-Herstellern wurden zuletzt aufgrund von Konjunktursorgen negativ bewertet. Analyst Lucas Ferhani schreibt in einer Branchenstudie, dass ein zu negatives Szenario mittlerweile in den Aktienkursen eingepreist sei. Er erwartet, dass die Produzenten von Gabelstaplern bis zum Jahresende von ihren massiven Auftragsbeständen profitieren und höhere Preise erzielen können. Zudem sollte eine klare Fokussierung auf Preis- und Kostenkontrolle den Margenverfall begrenzen.

Die Kion Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 34,07EUR gehandelt.