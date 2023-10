Coface erhält Rating-Upgrade von Moody's und stärkt seine Position in der Kreditversicherungsbranche

Die Ratingagentur Moody's hat das Finanzstärkerating für den internationalen Kreditversicherer Coface von A2 auf A1 angehoben. Gleichzeitig wurde der Ausblick von positiv auf stabil geändert. Moody's begründet die Heraufstufung damit, dass sie die zunehmende Diversifizierung der Gruppe sowie das verbesserte Management des Kreditrisiko-Exposures widerspiegelt. Diese Faktoren sollen zu einer geringeren Volatilität der Gewinne führen und den Versicherer besser in die Lage versetzen, wirtschaftliche Abschwünge zu überstehen. Moody's hebt auch das gute Kapitalisierungsniveau und die Verbesserung der Qualität der Vermögenswerte hervor. In den letzten fünf Jahren konnte Coface zudem eine hohe Rentabilität vorweisen. Moody's ist überzeugt, dass die Coface-Gruppe ihre Risikoüberwachungsprozesse verbessert und proaktiver ihr Risikoportfolio angepasst hat. Obwohl die Ertragsvolatilität ein Merkmal der Kreditversicherungsbranche bleibt, erwartet Moody's, dass die Schwankungen moderat bleiben. Der stabile Ausblick spiegelt die Erwartung von Moody's wider, dass Coface eine Solvency-II-Quote von über 180% und eine Leverage Ratio von unter 30% beibehalten wird und dass die Gruppe ihre Risikobereitschaft in Bezug auf das Underwriting oder die Vermögenswerte nicht wesentlich erhöhen wird. Coface zeigt sich erfreut über die Heraufstufung und sieht sie als Anerkennung für die Arbeit der Coface-Teams und die Qualität des Risikomanagements. Die Coface-Gruppe bereitet sich aktiv auf das nächste Kapitel vor, das am 5. März 2024 vorgestellt werden soll.In einer Fernsehdebatte zur Landtagswahl in Hessen hat sich der CDU-Ministerpräsident Boris Rhein von der Wortwahl seines Parteichefs Friedrich Merz über die Gesundheitsversorgung abgelehnter Asylbewerber distanziert. Rhein betonte, dass er diese Wortwahl nicht verwenden würde. Er plädierte jedoch dafür, über die angesprochenen Themen auch in der Mitte der Gesellschaft zu debattieren, um eine Diskussion an den rechten Rändern zu verhindern. Merz hatte in einem Fernsehinterview gesagt, dass abgelehnte Asylbewerber in Deutschland Zahnbehandlungen erhalten und dadurch deutschen Bürgern Termine beim Zahnarzt wegnehmen würden. Diese Äußerung löste empörte Reaktionen von SPD, Grünen und Linken aus, fand jedoch kaum Widerspruch aus der Union. Einige Christdemokraten ordneten die Äußerung als Beitrag in einer größeren Debatte über die Migrationsbelastung ein. Rhein kritisierte zudem ein Wahlkampfvideo der hessischen SPD, das eine Zusammenarbeit von CDU und AfD als möglich darstellte. Er nannte das Video "widerwärtig" und betonte, dass die CDU eine klare Trennlinie zur AfD habe.

